Forte domination du sport et des jeux vidéo Nintendo Switch dans le dernier rapport du NPD Group.

Domination absolue des jeux vidéo de simulation sportive pendant octobre dans États Unis. Selon les données fournies par The NPD Group, FIFA 21 était le titre le plus demandé par les utilisateurs le mois dernier, ce que la saga à succès d’EA Sports n’avait pas réalisé à ce jour, dépassant le développement de la firme nord-américaine. Madden NFL 21, qui était déjà sur le marché depuis plusieurs semaines. De plus, en quatrième position se trouve NHL 21.

Des nouvelles en dehors de la scène sportive? Oui, un couple à souligner. D’un côté Watch Dogs: Légion est passé à la troisième place malgré son arrivée dans les magasins fin octobre, tandis que Mario Kart Live: Circuit à domicile était cinquième. Les jeux vidéo Nintendo Switch sont en bonne forme dans le classement américain, avec Super Mario 3D All-Stars à la sixième place, au-dessus d’Animal Crossing: New Horizons, le tout sans ajouter d’achats dans l’eShop.

FIFA 21 (Arts électroniques)

Madden NFL 21 (Arts électroniques)

Watch Dogs: Legion (Ubisoft)

NHL 21 (Arts électroniques)

Mario Kart Live: Circuit domestique (Nintendo)

Super Mario 3D All-Stars * (Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons * (Nintendo)

Star Wars: Squadrons (Arts électroniques)

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

Crash Bandicoot 4: Il est temps (Activision Blizzard)

Mario Kart 8: Deluxe * (Nintendo)

Fantôme de Tsushima (Sony)

NBA 2K21 * (Take 2 Interactive)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Super Smash Bros.Ultimate * (Nintendo)

Ring Fit Adventure (Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild * (Nintendo)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Activision Blizzard)

Super Mario Party * (Nintendo)

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe * (Nintendo)

Les données de achats de jeux vidéo en octobre Ils sont positifs pour l’industrie malgré l’arrivée de nouvelles consoles en novembre. Ainsi, en octobre, il a été généré par un logiciel 3836 millions de dollars (3358 pendant la même période de 2019). Les données matérielles ont également été améliorées, 259 millions de dollars contre 183 millions de dollars, ainsi que d’autres contenus et accessoires du secteur. D’autre part, au cours du mois dernier, des records de ventes ont également été battus pour Nintendo.

Enfin, le rapport partagé par The NPD Group met également à jour les données de jeux vidéo les plus vendus cette année:

Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

Animal Crossing: New Horizons * (Nintendo)

Madden NFL 21 (Arts électroniques)

Le dernier d’entre nous: partie II (Sony)

Fantôme de Tsushima (Sony)

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Super Mario 3D All-Stars * (Nintendo)

Mario Kart 8: Deluxe * (Nintendo)

Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco)

