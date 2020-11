AEVI publie la liste des jeux les plus vendus du mois dans le pays, menée par la saga EA Sports.

L’Association espagnole des jeux vidéo, mieux connue sous le nom d’AEVI, a publié cette semaine la liste des jeux les plus vendus d’octobre en Espagne. Une liste qui, comme tout le monde s’y attendait, est menée par FIFA 21 sur PS4. Et, en deuxième position, nous avons également FIFA 21, bien que dans sa version Xbox One. Contrôle total du ballon par la saga EA Sports au mois de sa création.

Sans connaître les chiffres de ventes exacts, AEVI place les deux versions du jeu en tant que leaders incontestés du mois, ce qui a été reproduit dans le reste des régions. Par exemple, cette semaine, nous avons appris que FIFA 21 C’était le jeu le plus vendu du mois dans les régions EMEAA. Et, pour la première fois dans toute l’histoire de la saga FIFA, cet épisode était le jeu le plus vendu d’octobre aux États-Unis.

Mais tout n’est pas football dans cette vie, et peu de temps après, nous nous rencontrons en troisième lieu avec ce jeu qui ne cesse de vendre des unités: Animal Crossing: New Horizons, l’exclusivité Nintendo qui dépasse déjà les 26 millions de jeux vendus dans le monde, depuis sa sortie en mars. Et juste en dessous, nous avons Super Mario 3D All-Stars, la compilation avec une édition limitée qui a dépassé les 5 millions de jeux vendus dans le monde en septembre.

Habituellement, la liste met en vedette Jeux Nintendo Switch, une plateforme qui occupe 6 des positions dans le top 10 en Espagne. Elle est suivie par PS4 avec trois jeux parmi les meilleurs vendeurs, et enfin Xbox One avec un seul jeu dans le top national. Ensuite, nous vous montrons les 10 jeux les plus vendus d’octobre en Espagne. Mais d’abord, et au cas où vous ne l’auriez pas encore lu, voici notre analyse de FIFA 21 sur les plateformes actuelles.

Top 10 octobre en Espagne

FIFA 21 (PS4)

FIFA 21 (Xbox One)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo Switch)

Crash Bandicoot 4 (PS4)

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Minecraft pour Nintendo Switch (Nintendo Switch)

FIFA 21 (Nintendo Switch)

Star Wars: Squadrons (PS4)

