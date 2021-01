Le titre Nintendo Switch prévaut sur le football EA sur le dernier tableau des ventes hebdomadaires de l’année.

Après un an de ventes démesurées et de records brisés, Animal Crossing: New Horizons clôture 2020 à la tête de la ventes hebdomadaires de jeux vidéo au Royaume-Uni. Une liste se référant uniquement aux ventes au format physique réalisées dans le pays, entre le 26 décembre et le 2 janvier, et basée sur les données du groupe GfK compilé par Games Industry. Le gros des ventes de Noël étant déjà dépassé, le jeu de Nintendo s’est imposé sur FIFA 21 en tant que leader de la semaine.

FIFA 21 et Animal Crossing sont les deux jeux physiques les plus vendus de l’année au Royaume-UniPlus précisément, les ventes d’Animal Crossing: New Horizons ont augmenté de 7% En ce qui concerne la semaine de Noël proprement dite, dont on se souvient, a vu comment la majorité des ventes ont baissé après les achats de Noël. En l’absence de publication du rapport annuel, le média susmentionné affirme que cet Animal Crossing a été le deuxième jeu le plus vendu de 2020 au Royaume-Uni, au format physique, surpassé uniquement par FIFA 21. Un best-seller courant sur le territoire britannique qui n’a mis que trois mois à être le jeu le plus vendu de l’année, avec l’avantage d’être disponible sur toutes les plateformes.

Retour aux données hebdomadaires, les ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni ont chuté de 40% pendant la dernière semaine de l’année, ce qui est habituel après Noël. Et, au-delà d’Animal Crossing, la plupart des jeux ont connu une baisse des ventes. Par exemple, Cyberpunk 2077 ne fait pas partie du top 10 à sa quatrième semaine de ventes, tandis que Spider-Man Miles Morales tombe au numéro 11, juste à côté de la liste. Bien sûr, il faut s’attendre à ce que envois de fonds futurs PS5 gardez le nouveau jeu Spider-Man près du sommet.

Contrairement à ceux-ci, des jeux comme Just Dance 2021 améliorent leur position malgré une baisse de leurs ventes, tandis que New Super Mario Bros.U Deluxe ignore la tendance générale et gagne 10 places avec une croissance de 33%. Ensuite, nous vous montrons top 10 des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni. Mais tout d’abord, nous vous invitons à revoir notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que l’analyse de FIFA 21, afin que vous puissiez connaître en profondeur les deux best sellers de l’année sur le territoire britannique.

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (3)

FIFA 21 (1)

Mario Kart 8: Deluxe (4)

Assassin’s Creed Valhalla (2)

Just Dance 2021 (7)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (5)

Minecraft pour Nintendo Switch (10)

Super Mario 3D All-Stars (9)

Grand Theft Auto 5 (11)

Nouveau Super Mario Bros U Deluxe (20)

