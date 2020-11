Marvel’s Avengers revient dans le top 10 des charts grâce à la dynamique des ventes.

La semaine dernière a eu lieu le soi-disant Black Friday, ce tourbillon d’offres sur toutes sortes de produits, qui a provoqué une augmentation significative de la ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni pour la semaine du 22 au 28 novembre. Selon Games Industry publie, sur la base des données GfK, FIFA 21 est sorti victorieux cette semaine où les ventes totales de jeux physiques dans le pays ont dépassé le million d’unités. Un chiffre très considérable, bien que inférieur à celui de l’an dernier.

Les ventes physiques du Black Friday 2020 sont inférieures à celles de 2019 en raison du confinementEn 2019, les ventes physiques de la semaine du Black Friday ont été atteintes 1,3 millions d’unités totales, donc cette année représente une baisse de 20% de ses chiffres. Bien que cela puisse paraître le contraire, ces ventes représentent un chiffre très solide si l’on prend en compte des facteurs tels que le confinement et la fermeture temporaire de magasins physiques au Royaume-Uni, qui décourage les ventes physiques. Le fait est que FIFA 21 a été couronné comme le best-seller de la semaine du Black Friday grâce aux offres, avec un Augmentation de 35% dans ses ventes semaine après semaine, après une semaine avant où il était également en vente.

L’autre grand leader de la semaine, selon le support susmentionné, a été Nintendo Switch. Avec PS5 et Xbox Series X et S pratiquement épuisés, le nouveau packs et offres de la console Nintendo ont augmenté les ventes de leurs jeux de 33% par rapport à la semaine dernière, réussissant à vendre 9% de jeux de plus que lors du Black Friday 2019. Au total, les jeux Nintendo Switch ont signifié 38% de tous les jeux physiques vendu au Royaume-Uni la semaine dernière, mené par Animal Crossing: New Horizons à la troisième place du classement.

Marvel’s Avengers augmente ses ventes de 80% par rapport aux ventesEn général, l’effet des offres a été très remarquable. Du côté positif, Marvel’s Avengers revient dans le top 10 après une croissance de 80% des ventes, motivé par les remises. En cela, le président de Square Enix a récemment souligné que le jeu s’était vendu en deçà des attentes lors de sa première, mais qu’ils espéraient renverser la situation avant la fin de l’exercice. Aussi Les exclusivités PS4 grandissent grâce aux ventes, avec des jeux comme The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima revenant dans le top 40, respectivement 16e et 23e.

Mais au lieu de cela, Call of Duty Black Ops Cold War (ventes de 48% inférieures) et Assassin’s Creed Valhalla (en baisse de 28%) et Spider-Man Miles Morales (en baisse de 36%) leur nombre a empiré semaine après semaine, étant donné qu’aucun des trois jeux n’a fait l’objet d’offres au cours de la période. Ensuite, nous vous montrons top 10 des jeux les plus vendus du Royaume-Uni pour la semaine. Et n’oubliez pas de consulter la revue Assassin’s Creed Valhalla, ainsi que la revue FIFA 21, et notre récent aperçu de FIFA 21 dans la prochaine génération.

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

FIFA 21 (2)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (1)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (8)

Mario Kart 8: Deluxe (9)

Assassin’s Creed Valhalla (4)

Spider-Man Miles Morales (3)

Les Avengers de Marvel (12)

Minecraft pour Nintendo Switch (10)

Super Mario 3D All-Stars (11)

Just Dance 2021 (15)

