Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le début des fêtes de fin d’année est assez rare car la pandémie a modifié les conditions d’achat et la plupart des opérations se font en ligne. Cependant, ces changements n’ont pas modifié les tendances et les premiers résultats de ventes du Royaume-Uni n’ont pas dépassé les prévisions de ventes de jeux et de consoles.

FIFA 21 triomphe le Black Friday au Royaume-Uni

Le rapport hebdomadaire des ventes au Royaume-Uni avec la permission de GfK est déjà là et cette fois il est plus important car il rend compte de ce qui s’est passé le Black Friday, où plus d’un million de jeux ont été vendus au format physique, un résultat qui Bien qu’il soit inférieur à ce qui a été réalisé l’an dernier, il montre une réponse positive des acteurs malgré les difficultés présentées par la pandémie. En ce sens, le premier vainqueur du Black Friday 2020 dans la région a été FIFA 21, qui a augmenté ses ventes de 35%, un coup de pouce obtenu par une remise appliquée par EA irrésistible pour les joueurs.

Switch le brise au Royaume-Uni le Black Friday

Tout comme il n’y a pas eu de résultat surprenant en termes de ventes de jeux, il n’y en avait pas non plus en termes de ventes de consoles puisque Nintendo Switch, comme prévu, a remporté la victoire lors du Black Friday, notamment parce que Nintendo a placé un bon nombre d’unités disponibles, profitant de l’absence de PlayStation 5 et Xbox Series X | S, actuellement épuisées dans la région. De même, les jeux sur consoles hybrides ont également connu un succès au début de la saison des fêtes, confirmant que Nintendo et ses produits sont toujours sur une excellente lancée pour la quatrième année consécutive.

Les jeux les plus vendus le Black Friday au Royaume-Uni

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Assassin’s Creed Valhalla Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Avengers Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Just Dance 2021

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source