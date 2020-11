EA Sports continue de montrer à quoi ressemble FIFA 21 sur la nouvelle génération de consoles.

EA Sports a distribué deux nouvelles images de FIFA 21 fonctionnant sur PS5 Oui Xbox série x. A cette occasion, et après avoir publié hier les premières images mettant en vedette Joao Félix et Alexander-Arnold, il montre l’apparence des stades et le cadre qu’ils auront dans la nouvelle génération de consoles.

Il est curieux de voir maintenant un stade rempli de monde alors que, malheureusement, nous sommes s’habituer à regarder le football sans public en raison de la situation sanitaire. Mais c’est la bonne chose à propos du football virtuel, et dans ces deux captures, nous voyons à la fois Anfield, le fief de Liverpool et le Parque de los Príncipes, le stade du PSG, avec les fans applaudissant leurs joueurs, et une finition qui est beaucoup plus similaire à la réalité.

Après sa sortie en octobre dernier sur les systèmes actuels, FIFA 21 arrive ensuite sur PS5 et Xbox Series X 4 décembre. Pour le moment, EA Sports n’a pas annoncé de nouvelles au-delà des quatre images publiées, qui montrent une amélioration visuelle et dans le niveau de détail. On peut le voir dans le décor des nouveaux clichés qui montrent les stades.

Souviens-toi que tu peux mise à niveau gratuite vers PS5 et Xbox Series X, tant que vous avez la version du jeu dans la même famille de consoles. Vous pouvez également consulter notre analyse de FIFA 21 pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le nouvel opus si vous attendiez la version de prochaine génération.

En savoir plus sur: EA Sports, FIFA 21, PS5 et Xbox Series X.

