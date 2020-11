Nous vous disons les clés et comment participer avec votre PS4 et FIFA 21. Il y a des prix en argent et des points FIFA!

La saison FIFA 21 a commencé il y a des semaines et c’est le bon moment pour commencer à tester vos compétences aux commandes du jeu vidéo de EA Sports. Prêt pour la série ouverte de tournois FIFA 21 PS4? Nous expliquons comment participer au championnat officiel de Sony Et à quels prix aspirez-vous pour prouver sur le terrain que vous êtes le meilleur joueur de la FIFA Playstation 4. Il ne s’agit pas seulement de compétitionner: il s’agit de des centaines d’euros en prix, Points FIFA et différents extras à avoir à votre disposition dans le dernier jeu vidéo EA Sports.

Mais par où commencer? La première chose, bien sûr, est de vous inscrire. Vous pouvez le faire à partir du lien suivant. De là, vous n’avez plus qu’à vous préparer: le qualificatif commence ensuite 17 novembre. Dès lors, il y aura d’autres qualifications qui pourront vous donner accès à la finale mensuelle et affronter les meilleurs joueurs du centre de compétition. Mais avant tout … avez-vous plus de 16 ans? Avez-vous PS Plus? Vous résidez dans l’un des pays du championnat? Formidable! Vous pouvez commencer à vous entraîner maintenant.

Mais … par où commencer dans la FIFA 21 Open Series?

Eh bien, si votre réponse a été oui aux trois dernières questions et que vous avez un FIFA 21 il a déjà parcouru un long chemin. Êtes-vous déjà sur le site Web d’inscription de FIFA 21 Open Series? Brillant. Inscrivez-vous à la prochaine série ouverte et entraînez-vous. La simple inscription a un prix! Vous pouvez accéder à un Thème et avatar FIFA 21 et un thème et un avatar de Tournois PS4. Voulez-vous de meilleurs prix? Cela dépendra complètement de vos compétences! Mais avant de penser à votre futur disque, laissez-nous vous expliquer le format.

Comment fonctionnent les FIFA 21 Open Series?

Facile! Participez au tournoi et avancez les tours pour atteindre le attribuer des postes. Si vous faites partie des 8 meilleurs de l’Open, vous atteindrez la finale mensuelle. Le championnat se déroule en format suisse: affrontez quatre joueurs et faites votre place parmi les meilleurs de chaque tournoi. Votre premier tournoi ne s’est-il pas bien passé?N’abandonne pas! Inscrivez-vous à nouveau au prochain tournoi et continuez à vous améliorer jusqu’à ce que vous fassiez votre place parmi les meilleurs.

Et qu’est-ce que je gagne dans la FIFA 21 Open Series?

Les prix FIFA 21 Open Series sont nombreux et attractifs. Si vous terminez sur le podium des championnats Open, vous aspirez à 1600 points FIFA pour terminer troisième, 2200 points FIFA pour deuxième et 100 dollars et 4600 Points FIFA pour le premier. Naturellement, être dans le top 8 de l’Open vous garantit de jouer la finale mensuelle, et il y a les superbes prix du tournoi, garantis uniquement pour le meilleurs joueurs de FIFA 21 sur PS4.

Finale mensuelle FIFA 21? Convient uniquement aux champions

Serez-vous capable d’atteindre le sommet de la série ouverte? Ce faisant, vous obtiendrez le thème et l’avatar des champions des tournois PS5, mais ici, les choses sérieuses commencent. Battez-vous pour le top-4 et vous obtiendrez les meilleurs prix du tournoi: 100 $ et 12000 points FIFA pour le quatrième, 200 $ et 12000 points FIFA pour le troisième, 300 $ et 12000 points FIFA pour le deuxième 400 $ et 12000 points FIFA pour le champion de chaque mois. Pas mal, non? Serez-vous à la hauteur de la tâche?

Calendrier des FIFA 21 Open Series

Vous pouvez maintenant vous inscrire au FIFA 21 PS4 Open Series Weekly Qualifier du 17 et 18 novembre sur le site officiel du tournoi. Cependant, ne souffrez pas si le prochain rendez-vous est mauvais pour vous: il y aura d’autres tournois jusqu’en mars prochain! Cependant, n’hésitez pas à vous lancer dans la compétition et te mettre à l’épreuve maintenant, il servira de thermomètre et saura de première main quel est votre niveau et ce que vous devrez améliorer pour les futures compétitions.

Votre meilleur guide pour réussir dans la FIFA 21 Open Series? Jeux 3D!

Ne manquez pas nos guides et astuces pour les prochaines semaines pour vous préparer dans le Série ouverte FIFA 21. Tous les quinze jours, nous vous proposerons les différents détails du concours et nous vous proposerons des idées et des clés pour relever le défi de monter le champion dans la FIFA 21 Open Series.

En savoir plus: FIFA 21, PS4 et eSports.

