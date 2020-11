La PS5 et la Xbox Series X recevront cette semaine FIFA 21, qui sera le premier match de football de la nouvelle génération.

Cette même semaine, le football arrive sur la nouvelle génération de consoles. FIFA 21 sera lancé le 4 décembre dans les deux PS5 comme dans Xbox Series X et S, offrant une section visuelle renouvelée, ainsi que d’autres ajouts avec lesquels les matchs de football virtuels se veulent plus réalistes que jamais, grâce également à la puissance technique des nouveaux systèmes.

Preuve en est la bande-annonce cinématographique qui accompagne ces lignes. EA Sports a publié un nouveau Vidéo FIFA 21 nouvelle génération avec lequel nous pouvons avoir une idée de ce que nous verrons dans le jeu au début des rencontres. Les fans aux abords du stade, les équipes arrivant avec le bus ou les joueurs dans le tunnel, accompagnés d’enfants excités de passer quelques secondes avec leurs stars.

Le réglage de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series promet d’être plus réel que jamaisUne vidéo qui plonge également dans la présence du public remplissant les stands, les fans applaudissant et offrant un représentation plus réaliste des stades, exalté pour soutenir leurs équipes. C’est l’un des points qui ont le plus affecté EA Sports lorsqu’il s’agit de détailler les nouvelles que le jeu aura sur PS5 et Xbox Series.

Récemment, la société a détaillé tout le contenu spécifique que la première nouvelle génération de FIFA aura, qui arrivera cette semaine avec une section technique remaniée pour justifier le saut de génération, qui sera gratuit pour les utilisateurs qui ont déjà le jeu sur d’autres systèmes et souhaitez passer à la PS5 ou Xbox Series. Le jeu intervient au milieu d’un raz-de-marée après les déclarations d’Ibrahimovic sur le sentier de guerre contre EA pour les droits à l’image des footballeurs.

