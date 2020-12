Le jeu EA Sports est le seul à avoir augmenté ses ventes après la “grande” semaine des achats de Noël.

Après la semaine de Noël, le groupe GfK (via Games Industry) propose les données du ventes physiques de jeux vidéo au Royaume-Uni pour la période du 20 au 26 décembre. Et tandis que la grande semaine de vente – celle d’avant Noël – était dirigée par Assassin’s Creed Valhalla, le festival lui-même a été en vedette ce simulateur de football qui ne manque jamais de triompher sur le sol britannique. Nous parlons, bien sûr, de FIFA 21.

Le dernier opus de EA Sports retrouve la première place des charts hebdomadaires après avoir été dépassé par les Vikings d’Ubisoft pendant la saison de Noël. Et il le fait, curieusement, avec un Augmentation de 8% dans leurs ventes semaine après semaine, ce qui montre le grand intérêt que FIFA 21 suscite chez les joueurs du Royaume-Uni. Nous soulignons cela parce que l’habituel est-ce que les ventes de jeux vidéo descendre après la saison de Noël, au lieu de grandir. En fait, Assassin’s Creed Valhalla passe à la deuxième place des charts après une baisse de 21% des ventes.

ET ceci est reproduit dans le reste des jeux du haut du Royaume-Uni, où Animal Crossing: New Horizons (20%), Mario Kart 8: Deluxe (8%) et Call of Duty Black Ops Cold War (42%) connaissent une baisse des ventes après le tourbillon d’achats avant Noël. De son côté, Cyberpunk 2077 passe de la troisième à la huitième avec un 57% de diminution dans ses ventes physiques, malgré le fait qu’il semblait que son retrait du PS Store allait inciter les ventes physiques face à son absence numérique sur PS4. Il souligne également que Super Mario 3D All-Stars reste fort maintenant, comme Nintendo avait promis une impression physique limitée pour le jeu en septembre.

Dans tous les cas, ci-dessous nous vous montrons top 10 des jeux les plus vendus au Royaume-Uni pendant la semaine de Noël. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’une de ces propositions, n’hésitez pas à visiter notre analyse de FIFA 21, ainsi que l’analyse d’Assassin’s Creed Valhalla, ainsi que l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons, pour découvrir ce que ces propositions les plus vendues offrent.

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

FIFA 21 (4)

Assassin’s Creed Valhalla (1)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (5)

Mario Kart 8: Deluxe (7)

Call of Duty Black Ops Guerre froide (3)

Spider-Man Miles Morales (6)

Just Dance 2021 (8)

Cyberpunk 2077 (3)

Super Mario 3D All-Stars (10)

Minecraft pour Nintendo Switch (11)

