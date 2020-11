Depuis EA Sports, ils détaillent la version PC de FIFA 21 après avoir annoncé les détails techniques du jeu sur PS5 et Xbox Series.

Il y a quelques heures, EA Sports a détaillé les nouvelles et les améliorations que FIFA 21 aura dans PS5 et Xbox Series X. Un aspect visuel renouvelé qui sera remarqué dans des rencontres plus réalistes et avec des détails plus petits, à la fois avec des scènes dans les prolégomènes du jeu et dans l’apparence et la similitude physique des joueurs. Vous pourriez penser que ces ajouts atteindront également PC, mais depuis EA Sports Ils en ont parlé et il ne semble pas que cela se produise.

C’est ce que nous lisons sur le portail Eurogamer, qui a interrogé les représentants d’EA Sports sur le sujet lors d’un événement spécial sur le jeu. Les utilisateurs de PC resteront avec les fonctionnalités de la «génération 4» de FIFA 21, tandis que les nouvelles consoles ont été présentées dans le cadre de la «génération 5».

Aaron McHardy, producteur exécutif d’EA Sports a déclaré que la société avait décidé de ne pas modifier les paramètres du jeu sur PC pour maintenir des spécifications minimales:

EA Sports indique qu’ils n’ont pas voulu mettre à jour le jeu sur PC afin de ne pas augmenter les spécifications minimales«Lorsque nous regardons dans quelle génération installer le jeu PC, nous pensons à nos fans et à leurs capacités avec le type de matériel dont ils disposent. Nous avons ces informations à vérifier et les spécifications minimales auraient augmenté, laissant de nombreuses personnes incapables de jouer. Nous avons donc pris la décision de conserver la version PC pour ouvrir des portes et être inclusif avec tous ceux qui veulent jouer à la FIFA », a déclaré McHardy.

FIFA 21 arrive ensuite sur PS5 et Xbox Series X 4 décembre et dans ce rapport, nous vous racontons en détail toute l’actualité des versions nouvelle génération.

