Ce n’est qu’une question de semaines avant que FIFA 21 ne reçoive des améliorations pour les consoles de nouvelle génération. Electronic Arts a décidé de parler davantage du sujet, ils ont donc détaillé toutes les améliorations que le jeu de football aura sur PlayStation 5.

La société a présenté une courte bande-annonce qui nous permet enfin de voir à quoi ressemblera le titre sur la nouvelle console Sony. De plus, il a expliqué comment le jeu exploitera la puissance de la console et les fonctionnalités du DualSense pour offrir une expérience de jeu plus immersive.

Par le biais du blog PlayStation, Electronic Arts a également rappelé aux joueurs les options dont ils disposeraient pour obtenir gratuitement les améliorations FIFA 21 pour PlayStation 5.

Voici à quoi ressemblera FIFA 21 avec la puissance de la PlayStation 5

Selon les détails, FIFA 21 sera plus que jamais amélioré grâce aux capacités de la PlayStation 5. Ainsi, chacun des joueurs et des stades aura un plus grand niveau de détail. D’autre part, EA a travaillé sur LiveLight Rendering, un nouveau système d’éclairage retardé pour créer des environnements ultra-réalistes.

La société a assuré que tout cela permettra aux joueurs de prendre les récréations les plus détaillées de tous leurs footballeurs préférés. EA promet également des matchs plus immersifs grâce à des fonctionnalités telles que PreMatch Live, qui ajoute des cinématiques au match.

Les joueurs pourront revivre certains de leurs meilleurs moments sur le terrain avec Big Goal Moments, qui vous permettra de visionner des scènes des tribunes après chaque but mis en évidence. Comme vous l’imaginez, FIFA 21 tirera le meilleur parti du DualSense, le contrôle de la console.

Chaque mouvement des footballeurs sera reflété dans la réponse tactile du contrôleur, il y aura donc différents types de vibrations en fonction de l’action qui est effectuée, comme les différents types de tirs qui existent. Les déclencheurs adaptatifs du contrôle serviront à refléter l’épuisement des joueurs sur le terrain, puisque la résistance des boutons sera plus grande alors que l’état physique des joueurs de football diminue.

Pour aggraver les choses, les utilisateurs de PlayStation 5 pourront accéder directement à leur mode préféré grâce aux cartes d’activité. Ci-dessous, vous pouvez voir une bande-annonce du jeu fonctionnant sur la nouvelle console:

La mise à jour de FIFA 21 de PS4 vers la version PS5 sera facile

EA a rappelé aux joueurs que les améliorations de FIFA 21 pour PlayStation 5 seront disponibles à partir du 4 décembre. Les joueurs qui possèdent déjà le titre sur PlayStation 4 pourront passer gratuitement à la version nouvelle génération.

Cela sera possible grâce à Entitlement, qui donnera accès à toutes les optimisations sans frais supplémentaires. La promotion sera disponible à partir de début décembre, mais notez qu’elle se terminera avec le lancement de FIFA 22.

«La version de FIFA 21 pour PlayStation 5 et Xbox Series X sera une version numérique que vous pourrez télécharger une fois le jeu lancé cette année. Si vous achetez une copie physique de FIFA 21, vous devrez avoir le disque dans le plateau du lecteur de disque de votre PlayStation 5 ou Xbox Series X afin de lancer FIFA 21 sur ces consoles », a précédemment commenté EA.

Les joueurs pourront conserver tous leurs progrès et contenus de FIFA Ultimate Team et Volta Football uniquement sur des consoles du même écosystème.

FIFA 21 arrive sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S le 4 décembre. Ici vous trouverez plus de nouvelles liées aux jeux de sport.