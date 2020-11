Paramount Pictures a donné le feu vert au projet il y a quelques mois après les bonnes données au box-office du premier film.

Au milieu de l’été, nous avons appris les plans Paramount Pictures Après la sortie de la suite de Sonic: The Movie en 2022, un nouveau rapport confirme maintenant que tout se passe bien pour le nouveau projet de film de hérisson bleu de SEGA, qui pourrait commencer à tourner en mars sous le nom de code. Colline d’émeraude.

La confirmation provient d’un document du syndicat de l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision, indiquant que la production du film serait prolongée du 15 mars au 10 mai l’année prochaine en Colombie-Britannique. Aucun autre détail n’est fourni, au-delà du nom secret susmentionné du projet tout à fait reconnaissable pour tout fan de ces aventures de plate-forme, en particulier Sonic the Hedgehog 2.

Si tout se passe bien et que la pandémie cesse de perturber les plans de l’école, Sonic: The Movie 2 sortira en salles le 8 avril 2022. On s’attend à ce que Jeff Fowler répète en tant que réalisateur avec Pat Casey et Josh Miller à nouveau comme scénaristes.

Sonic: le film pourrait se terminer comme le quatrième film le plus rentable de l’annéeSonic: The Movie vise à terminer l’année en tant que quatrième film le plus rentable en 2020, où il y avait peu de premières en mars, lorsque les fermetures et les restrictions de capacité ont commencé à être mises en œuvre dans les cinémas du monde entier, un fait qui a découragé de nombreuses sociétés de production de sortir leurs films ces mois-ci. Le collègue Toni Piedrabuena a apprécié dans la critique de Sonic: le film pour les jeux 3D que nous faisions face à un film parfait à regarder avec les plus petits, même s’il a déploré qu’un plus grand effort de la part des responsables aurait livré un produit plus complet.

Le monde des jeux vidéo a d’autres projets prévus pour la sortie prochainement, tels que Monster Hunter ou Mortal Kombat, bien que ce dernier ait récemment manqué de date de sortie alors qu’il était dans un état de production avancé. Dans une veine différente, hier à 3DJuegos, nous avons discuté de la qualité des films de l’industrie, en revenant sur certains des exemples les plus notoires.

