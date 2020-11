Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Deep Silver s’est appuyé sur le succès de la Nintendo Switch avec la relance de plusieurs jeux, dont Saints Row: The Third et Saints Row IV. Tout indique que l’entreprise a également de nouveaux projets en route vers la console hybride.

Nous vous le disons depuis que des informations ont récemment été divulguées sur un jeu non annoncé pour Switch qui est entre les mains de l’étude. Au moment de la rédaction de cet article, la société n’a rien mentionné à ce sujet, mais grâce à un registre, nous connaissons certains détails du jeu.

Gods Will Fall serait le nouveau Deep Silver pour Switch

Le jeu en question porterait le nom de Gods Will Fall et serait géré par Deep Silver, une société qui fait partie de Koch Media. Les informations divulguées proviennent d’un site d’évaluation de jeux à Taiwan.

Sa page produit donne très peu de détails sur le jeu, comme son nom officiel et son art attrayant. On y voit un guerrier celtique se préparant à affronter 3 créatures dangereuses.

De plus, nous savons que Gods Will Fall est un titre d’action sombre et fantastique, qui se reflète assez bien dans son art et dans la conception des monstres. Il est important de mentionner que Koch Media a enregistré plusieurs domaines liés à ce projet en août 2019.

C’est maintenant que le premier record officiel de Gods Will Fall émerge. Ainsi, tout indique que la révélation du jeu est imminente. Pour l’instant, une éventuelle date de révélation n’est pas connue ou si le jeu atteindra d’autres plates-formes. Ci-dessous je vous laisse l’image du registre:

“Gods Will Fall est un jeu d’action sombre et fantastique sur 8 guerriers celtiques issus d’une gigantesque flotte qui naviguent jusqu’au bord de l’existence pour renverser leurs dieux maléfiques”, lit-on dans sa description.

Comme nous l’avons mentionné, pour l’instant, aucun détail sur Gods Will Fall n’a été confirmé. Bien que nous en sachions plus d’informations, vous pouvez lire d’autres actualités liées à Switch sur ce lien.

