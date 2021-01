Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Flash Player, le logiciel d’Adobe pour le contenu multimédia et sa lecture sur le Web, a été une bannière d’Internet pendant de nombreuses années, offrant des contenus tels que des jeux, des animations et plus encore. Cependant, tout ce que vous commencez doit prendre fin à un moment donné, et c’est ce qui s’est passé avec la prise en charge de Flash Player.

Comme annoncé précédemment, le 31 décembre 2020, le support d’Adobe pour Flash Player a pris fin. Cela signifie que l’entreprise cessera de fournir toutes sortes de mises à jour ou de dépannage pour votre lecteur multimédia. En fait, Adobe recommande à tous ses utilisateurs de le désinstaller de leur ordinateur.

Merci d’utiliser Adobe Flash Player. Le support Adobe pour Flash Player prendra fin le 31 décembre 2020 (…) Si vous n’avez pas besoin d’accéder au contenu Flash, nous vous recommandons de supprimer Flash Player de votre système en appuyant sur le bouton «Désinstaller» ci-dessous.

Si Flash Player est toujours nécessaire, veuillez mettre à jour sa dernière version pour recevoir des améliorations en termes de convivialité, de sécurité et de stabilité », a déclaré Adobe dans un message.

Un point important est qu’à partir de janvier 2021, Adobe commencera à empêcher tout contenu Flash d’apparaître dans les navigateurs Web. Cela signifie que, pour la grande majorité des gens, l’installation de Flash ne fera pas grand-chose. Le but des actions d’Adobe est que les pirates peuvent exploiter les vulnérabilités pour abuser des internautes sans méfiance.

Pourquoi la prise en charge de Flash Player prendra-t-elle fin?

Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Flash Player disparaît. Le principal était parce qu’il avait plusieurs aspects négatifs – tels qu’une utilisation intensive des ressources et des problèmes d’indexation dans les moteurs de recherche – qui ont fait de HTML5 une bien meilleure alternative.

D’autre part, il faut également noter que c’est devenu un gros problème de sécurité. Au fil des ans, Adobe a dû dépenser beaucoup d’argent pour résoudre ses problèmes de sécurité. Nous ne pouvons pas non plus oublier que le fait qu’Apple ait refusé de le soutenir sur iPhone a contribué à sa popularité et à son potentiel.

Et vous, allez-vous manquer le Flash Player? Quels sont les meilleurs souvenirs que je vous ai laissés? Dites le nous dans les commentaires.

