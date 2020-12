Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

343 Industries a partagé des nouvelles qui ne manqueront pas d’être douces-amères pour les fans de Halo. Ce qui se passe, c’est qu’il a confirmé que les services en ligne de la saga sur Xbox 360 prendraient bientôt fin.

Dans un article de blog, 343 Industries a annoncé que les services en ligne de Halo pour Xbox 360 seront fermés en décembre 2021. Il n’y a actuellement pas de date exacte; cependant, ce sera dans un an. Autrement dit, ce sera entre le 18 et le 31 décembre 2021.

“De mois en mois, l’utilisation de ces services en ligne sur Xbox 360 continue de baisser, créant un plus grand déséquilibre entre le temps et le travail requis pour le maintenir par rapport à l’impact qu’il a sur la communauté Halo”, a déclaré 343 Industries. «Cela ne veut pas dire que nous ne valorisons pas tous ceux qui jouent à Halo – si nous le faisons. Mais, comme pour de nombreuses entreprises, nos équipes doivent équilibrer les besoins et les ressources disponibles pour prioriser les domaines et les opportunités qui ont le plus d’impact. “

Les services Halo Xbox 360 seront hors ligne en décembre 2021. Les jeux restent jouables indéfiniment, mais certaines expériences seront affectées. Veuillez visiter https://t.co/9934rbtGdO pour toutes les informations. pic.twitter.com/11hEpzUrwE – Halo (@Halo) 18 décembre 2020

Maintenant, la question est de savoir, que signifie mettre fin à la prise en charge des services en ligne Halo sur Xbox 360? Comme l’explique 343 Industries, ce qui se passera, c’est que les services qui sont à la base de certaines fonctionnalités Halo pour Xbox 360 cesseront de fonctionner.

Ainsi, bien que ces titres puissent continuer à être lus, certaines des fonctionnalités et des expériences qui nécessitent des services en ligne seront désactivées ou réduites. En d’autres termes, l’expérience en ligne ne fonctionnera plus pleinement.

Quels sont les jeux qui seront affectés?

Les jeux qui seront affectés par cette décision seront tous les Halo de la saga principale qui sont disponibles sur Xbox 360. Maintenant, vous devez garder à l’esprit que chacun des jeux sera affecté différemment.

Dans un tableau, 343 Industries ont expliqué que Halo Reach; Halo 3; Halo 4 et Halo 3 ODST seront hors matchmaking, vous devriez donc oublier leurs matchs en ligne. Cela dit, l’option multijoueur continuera à servir Halo Wars et Halo Spartan Assault.

Nous vous laissons le tableau ci-dessous:

Nous vous rappelons que vous pouvez profiter du multijoueur de ces livraisons dans Halo: The Master Chief Collection. De cette façon, si vous souhaitez continuer à profiter de ces expériences, vous devrez le faire à partir de la collection remasterisée.

