Square Enix

La vitrine PlayStation 5 d’hier était une affaire énorme qui avait tout, de Spider-Man Miles Morales à Demon’s Souls. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Final Fantasy 16 serait annoncé, mais c’était l’une des rares rumeurs et prédictions à se réaliser. Cependant, après sa révélation, beaucoup de gens se demandent: Final Fantasy 16 est-il une exclusivité chronométrée pour PS5? En effet, les fans veulent savoir si ce sera également sur Xbox Series X et PC.

Final Fantasy 16 est produit par Naoki Yoshida, mais il pourrait ne pas sortir avant un certain temps malgré son annonce lors de la vitrine de Sony hier. On dit que le jeu a abandonné la science-fiction pour Game Of Thrones, et la bande-annonce a rappelé à certains fans le bon vieux temps avec FF 9.

Peu importe si vous êtes enthousiasmé par le retour à la pure fantasy, vous découvrirez ci-dessous si le jeu est une exclusivité chronométrée pour PS5 et s’il sera sur Xbox Series X et PC.

Final Fantasy 16 est-il une exclusivité chronométrée?

On ne sait pas si Final Fantasy 16 est une exclusivité chronométrée pour PS5.

La bande-annonce de Final Fantasy 16 suggère qu’il s’agit d’une exclusivité chronométrée pour la PS5, mais Square Enix a compliqué les choses.

Square Enix publier le jeu d’abord pour Sony, puis pour tout le monde ne serait pas trop choquant grâce à ce qu’ils font avec le remake de VII.

Et la bande-annonce de Final Fantasy 16 se termine par l’astérisque suivant:

«Non disponible sur d’autres plates-formes pendant un temps limité après la sortie sur PS5».

Le message ci-dessus suggère certainement que Final Fantasy 16 est une exclusivité chronométrée, mais sa disponibilité sur d’autres plates-formes a été refusée par Square Enix.

Final Fantasy 16 sera-t-il sur Xbox Series X et PC?

Square Enix n’a pas confirmé que Final Fantasy 16 sera sur Xbox Series X ou PC.

Final Fantasy 16 n’est pas confirmé pour la Xbox Series X ou le PC, et ce dernier est particulièrement surprenant grâce à la bande-annonce du jeu.

La bande-annonce de révélation s’ouvre sur un message indiquant que toutes les images ont été capturées sur un ordinateur émulant l’expérience PS5.

Maintenant, cela suggère que Final Fantasy 16 est confirmé pour PC, mais Square Enix a dit à Kotaku qu’il n’était annoncé et confirmé que pour PS5.

Nous nous attendons à ce qu’il soit sur PC après son lancement sur PS5, mais la Xbox Series X est peu probable grâce à un astérisque qui indique qu’il s’agit d’une « console PlayStation 5 exclusive ».

Dans d’autres nouvelles, parmi nous: Comment obtenir des chapeaux d’Halloween gratuitement sur PC et mobile