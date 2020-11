Les fans de Final Fantasy attendent de rencontrer une date pour la grande première du nouvel épisode de la licence spectaculaire de Square Enix. Mais pour le moment, c’est l’un des mystères que l’entreprise n’a pas voulu dévoiler. Et même si nous nous sommes récemment rencontrés avec toutes sortes de données sur ses personnages, l’histoire et même les compétences, il semble que il faudra un peu plus de temps pour avoir de nouvelles nouvelles.

Après tout, à partir du compte Twitter officiel, ils ont à nouveau publié la bande-annonce du jeu, mais cette fois avec l’intention d’avertir que nous n’aurons pas de nouvelles avant 2021. De cette façon, on nous prévient qu’il va falloir attendre un peu plus longtemps pour connaître les actualités de ce projet et, surtout, c’est un moyen correct de couper les rumeurs sur un éventuel lancement proche.

Pour le moment, nous savons que nous sommes confrontés l’une des œuvres les plus sombres de Square Enix à ce jour. Et, comme nous pourrions bien le découvrir avec les informations présentées officiellement, notre protagoniste aura un grand changement après un événement terrible, même si pour le moment on ne sait pas comment il sera présenté et dans quelle mesure nous pouvons voir l’histoire.

Ce que nous savons, c’est que Final Fantasy 16 verra sa sortie sur PlayStation 5, la nouvelle console Sony. C’est l’une des propositions les plus intéressantes et qui, bien sûr, garantit aux joueurs de pouvoir vivre une aventure beaucoup plus proche du début de la saga. Une proposition qui, tant pour les nouveaux joueurs que pour ceux qui ont suivi les étapes depuis le début, plaira avec style.