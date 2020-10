Depuis votre annonce sur l’événement PlayStation 5, les acteurs attendaient une sorte de confirmation de l’entreprise pour en savoir un peu plus sur l’éventuel lancement de l’œuvre et, bien sûr, son histoire car, à ce jour, on ne savait rien. Heureusement, ça a été le producteur de la pièce, Naoki Yoshida, qui nous a offert une grande variété de détails à travers une entrée sur le blog officiel PlayStation où, en plus, le site officiel du jeu a été présenté.

En premier lieu, il a été mentionné que le jeu dans lequel nous allons vivre est la grande action est Valisthea, un lieu dans lequel les Cristaux Mère jouent un grand rôle puisqu’ils remplissent le lieu de luminosité. Celles-ci ont permis aux habitants de grandir sous sa clarté et de vivre une grande vie ou, du moins, jusqu’à l’arrivée des guerres et la grande vision du pays dans six nations marquées.

Bien sûr, un rôle très important dans l’histoire sont trois personnages principaux, qui sont présentés comme Clive et Joshua Rosfield et Jill Warrick. La surprise est venue avec la confirmation par le producteur lui-même que Clive et l’homme tatoué que nous pouvions voir dans la bande-annonce sont la même personne, bien que cela commence par une version plus jeune et une qui arrive des années plus tard, après le passage du événements terribles.

Bien sûr, le mystère vient avec les Dominants, des humains spéciaux capables de contrôler l’Eikon, une puissance surnaturelle qui, selon la nation, est traitée avec fierté et, parfois, avec peur et comme de précieuses armes de guerre. Par conséquent, nous sommes confrontés à l’une des propositions les plus excitantes de la saga Final Fantasy et à une proposition que, pour le moment, nous savons que on peut en profiter sur Playstation 5, mais pour le moment sans date confirmée.