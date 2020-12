Décembre est un mois où la magie peut se produire et où même les grandes entreprises comme Square-Enix peuvent vous surprendre avec un petit cadeau auquel vous ne vous attendiez pas. Dans ce cas, nous parlons de la mise à jour de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, qui, entre autres, corrige des bugs, améliore le système de stockage et offre plus d’options aux joueurs qui ont déjà terminé un donjon.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition améliore plusieurs de ses fonctionnalités

Sans avoir encore de date définitive de sortie de cette nouvelle mise à jour, au-delà d’un vague «décembre», nous avons déjà les notes de patch et tous les changements qu’elle inclura, alors jetons-y un coup d’œil:

Améliorations du système de stockage. Amélioration des dégâts d’attaque focalisée pour les armes des tribus Lilty, Laevateinn et Daybreak. Ajustement de la fenêtre de temps dans laquelle appuyer pour les attaques automatiques lorsqu’aucune commande n’est entrée pendant les parties multijoueurs. Correction d’un bug où la caravane du joueur retournait automatiquement dans la région où un donjon avait été joué en multijoueur. De plus, un bug où l’objet de la coupe de cristal restait bloqué dans certaines zones a été corrigé. Correction d’un bug où la barre de vie des boss, dans le cas de subir des dégâts très rapidement, baissait plus lentement que les dégâts réels que les joueurs faisaient. Correction d’un bug qui se produisait lorsqu’un invité entrait dans un hall en même temps que l’hôte quittait et lorsqu’il retournait dans le hall et terminait un donjon, le drapeau de l’hôte d’origine était écrasé par une réplique du drapeau de l’invité. Correction d’un bug où les commandes cessaient de fonctionner après avoir parlé à Tiel Dahl à l’intérieur d’un bâtiment d’Alfitaria. Correction d’un bug qui provoquait la réinitialisation des drapeaux si un objet créait une zone d’élément “?” il a amélioré son état par défaut et atteint la cinquième année. Correction d’un bug où la synchronisation se bloquait si un joueur rejoignait un donjon où la myrrhe ne pouvait pas être capturée en battant un boss. Correction d’un bug survenu en multijoueur lors de la bataille contre le boss de Daemon’s Court où la scie s’activait mais n’endommageait pas les monstres. Une fonctionnalité a été ajoutée qui permet aux membres du groupe qui ont terminé un donjon ensemble de sélectionner une autre version du donjon pour jouer ensemble en multijoueur. Des modifications ont été apportées à la sélection du butin dans l’écran des résultats afin que le butin apparaisse désormais placé au hasard si aucune sélection n’a été faite avant la fin du temps imparti. Ajout de l’option “retour à la carte du monde” lors de la défaite d’un boss dans un donjon. Un entrepôt moguri a été ajouté dans chaque ville.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est une remasterisation du jeu classique sorti sur Gamecube, avec la possibilité de jouer en ligne avec d’autres joueurs et des graphismes améliorés et qui est disponible sur Nintendo Switch à partir du 27 août.

