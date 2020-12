Le gala PlayStation récompense les développements asiatiques les plus réussis sur leurs plateformes au cours de l’année dernière.

Ce matin le Récompenses des partenaires PlayStation. Il s’agit d’un gala annuel organisé par la division des jeux vidéo de Sony, qui récompense jeux tiers développés au Japon et en Asie avec les ventes les plus élevées au monde, ou qui ont eu une activité exceptionnelle, entre octobre 2019 et septembre 2020. Un gala qui a été mis en vedette par certains titres PS4 exclusifs, tels que Final Fantasy VII Remake et Persona 5 Royal.

Certains utilisateurs auront remarqué le changement de nom au gala. Et c’est que cet événement était connu jusqu’à présent sous le nom de PlayStation Awards, à sec, un changement de nom qui entraîne également un changement dans les récompenses accordées, comme le rapporte Twinfinite. Maintenant, le plat principal est un “Grand prix“décerné aux trois titres individuels développés en Asie, qui s’ajoutent au Augmentation des ventes dans le monde entier pendant la période d’éligibilité.

Un prix qui a été décerné à Remake de Final Fantasy VII, ainsi que les deux autres jeux PS4: Dragon Ball Z Kakarot et PES 2020. Mais ce ne sont pas les seuls jeux victorieux du gala Sony, puis nous vous montrons tous les gagnants des PlayStation Partner Awards, dans chacune de ses catégories:

Grands prix

Récompenses attribuées aux trois titres développés au Japon et en Asie, avec les ventes mondiales les plus élevées entre octobre 2019 et septembre 2020.

eFootball PES 2020 – Konami.

Dragon Ball Z Kakarot – Bandai Namco.

Remake de Final Fantasy VII – Square Enix.

Prix ​​des partenaires

Prix ​​décernés à des titres développés au Japon et en Asie avec une activité hors du commun entre octobre 2019 et septembre 2020.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 – Bandai Namco.

Désert noir – Pearl Abyss.

NiOH 2 – Koei Tecmo.

Resident Evil 3 – Capcom.

Final Fantasy XIV – Square Enix.

Personne 5: Royal – ATLUS.

Yakuza: Comme un dragon – SEGA.

Prix ​​spéciaux

Prix ​​spécial décerné à deux titres différents. le premier s’abandonne à ça titre étranger ce qui ajoute les ventes les plus élevées au Japon et en Asie. le deuxième décerné à un diplôme du Japon ou d’Asie développé conjointement avec SIE Worldwide Studios et additionnez les ventes les plus élevées au cours de la période.

APEX Legends – Arts électroniques.

Death Stranding – Kojima Productions.

Une petite collation avant que GOTY 2020 ne soit annoncé aux Game Awards de la semaine prochaine. Si vous souhaitez passer en revue certains des noms éminents de ce gala, vous avez à votre disposition une analyse complète de Final Fantasy VII Remake, ainsi que l’analyse de Persona 5 Royal et l’analyse de Death Stranding, parmi beaucoup d’autres disponibles sur notre site Web.

Plus d’informations sur: PlayStation Awards, PlayStation, Sony Interactive Entertainment, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, Death Stranding, Dragon Ball Z Kakarot et PES 2020.

