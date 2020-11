Square Enix prépare le patch 5.4 Futures Rewritten pour continuer à améliorer Shadowbringers.

C’est une période intéressante pour les fans de Final Fantasy XIV. Square Enix a partagé sur ses chaînes une nouvelle bande-annonce et des détails sur le mise à jour 5.4 Futures réécrit, qui se développe sur l’histoire de Shadowbringers, mais peut-être encore plus important à noter est leur dernière annonce sur les réseaux sociaux: une émission mystérieuse et bien programmée.

Un défilé «d’annonces» non précisées que nous verrons le 5 février, où «des choses très cool» seront révélées. Les paris des fans? Deux très spécifiques: les détails du patch 6.0 et les premiers détails du extension suivante. Si l’on considère que Heavensward a été mis en vente en 2014, Stormblood en 2016 et Shadowbringers en 2018, on peut relier les points et penser qu’il est temps de rencontrer le prochain arc du MMORPG bien-aimé.

Le patch 5.4 sera disponible le 8 décembre Futures Rewritten sera disponible le 8 décembre, avec une nouvelle histoire, des changements pour le magicien bleu, des donjons et un raid (Eden’s Promise, avec une arme de Final Fantasy VII), un test, des missions d’armes et plus encore.

Et au-delà de ça? Square Enix a déjà confirmé que FF XIV se mettra à jour sur PS5 avec une plus grande fluidité et des temps de chargement plus rapides. On ne peut pas exclure qu’une adaptation à Xbox One ou Series X sera également annoncée en février | S et autres nouveautés du style.

En savoir plus: Final Fantasy XIV: Shadowbringers et Square Enix.

