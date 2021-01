Tout au long de ces semaines, l’actualité de Final Fantasy n’a cessé d’émerger. En fait, de nombreux joueurs sont déjà conscients de ce qui va arriver avec le nouvel opus de la saga tandis que beaucoup d’autres continuent de profiter de la proposition présente dans leur expérience en ligne. En fait, il a été le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, qui a voulu anticiper ce qui va arriver.

À travers quelques déclarations partagé avec les médias Lodestone pour accueillir la nouvelle année, Yoshida a revu cette année. Il n’a pas hésité à évoquer la situation vécue avec le coronavirus et comment cela a affecté le développement des jeux vidéo. Mais oui, son message a également apporté une mention de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour son travail très réussi.

Final Fantasy XIV | Defconplay

Dans son message, il indique que la saga Shadowbringers s’est terminé dans le patch 5.3 et faites allusion à la prochaine histoire. Bien sûr, il y avait un patch 5.4 et ils ont tourné la page vers le dernier chapitre de l’histoire de cette star. Attention, cela encourage les joueurs à garder un œil sur les progrès de l’équipe cette année alors que les événements se déroulent vers une fin excitante et inattendue de cette histoire.

Pour le moment, tout ce que nous savons, c’est que l’intention du producteur est de donner un grand pas en avant avec Final Fantasy XIV. Une proposition qui est intéressante et qui garantit que les joueurs ont devant eux une aventure sans égal en avance constante et dont nous connaîtrons plus d’actualité tout au long de cette 2021, même si pour le moment on ne sait pas jusqu’où va leur ambition.