L’un des rares inconvénients du Xbox Game Pass est que nous devons finalement dire au revoir à divers jeux. Maintenant, aujourd’hui, il a été révélé que Des titres comme Final Fantasy XV, GREY, Indivisible et bien plus encore quitteront ce service en février.

Par une déclaration, Xbox a révélé que cinq titres, pour consoles et PC, Ils ne seront plus disponibles dans Game Pass à partir du 1er février 2021. Voici la liste complète:

–Final Fantasy XV Royal Edition (console)

– Édition Windows de Final Fantasy XV (PC)

–Fishing Sim World: Pro Tour (PC, console)

–GRIS (PC)

–Indivisible (PC, console)

–Sea Salt (PC, console)

N’oubliez pas que Final Fantasy XV Royal Edition est une version améliorée du jeu original, qui comprend trois DLC et quelques ajouts supplémentaires. C’est certainement dommage, mais Cela signifie également que nous rencontrerons très bientôt un nouveau groupe de jeux à venir sur Xbox Game Pass.

Dans des sujets connexes, une rumeur dit que DMC5 reviendra très prochainement sur Game Pass. De même, Xbox serait en pourparlers avec plusieurs studios pour amener leurs jeux sur cette plate-forme.

