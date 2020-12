Si on parle de Square Enix, il est impossible de ne pas avoir en tête sa licence à succès, Final Fantasy. C’est l’un des jeux vidéo les plus spectaculaires du monde, où la fantaisie, l’action et la narration se marient parfaitement pour nous offrir une expérience pas comme les autres. Malheureusement, ils apportent également une longue attente, comme avec le deuxième partie de Final Fantasy VII Remake et, maintenant aussi, avec le Final Fantasy 16 confirmé.

S’il est vrai que nous n’avons pas plus d’informations sur ce jeu que celles montrées dans la bande-annonce et même dans une partie de son site Web avec des mentions de l’histoire et des personnages, on dirait que cela va changer en 2021. Du moins, c’est ce que le producteur Naoki Yoshida a assuré dans son entretien avec Famitsu où il avance aux joueurs qu’en 2021 il y aura plusieurs annonces.

Final Fantasy XVI | Square Enix

Bien sûr, ils ne se concentreront pas uniquement sur les propositions présentes dans les nouveaux travaux, mais il y aura bien plus à voir. Du moins c’est ce qu’indique le producteur, qui est également le réalisateur de Final Fantasy XIV et d’un jeu qui aura également des nouvelles importantes à partager avec les joueurs. Par conséquent, il semble que 2021 sera très prometteur pour les joueurs, même si pour le moment nous devons attendre un peu plus longtemps.

Final Fantasy XVI pour le moment uniquement a confirmé son arrivée sur PlayStation 5Bien que l’on s’attende à ce qu’il suive les traces d’autres grands succès de l’entreprise. Mais, en attendant, nous continuerons d’attendre de voir les nouvelles qui restent à venir et tout ce qui nous sera proposé dans l’aventure qui semble être la plus sombre de la saga à ce jour, donc cela apporterait une approche beaucoup plus adulte qu’on ne le voit. jusqu’à maintenant.