On est déjà le 4 décembre et, comme on est vendredi, de nombreux jeux sont déjà disponibles sur Nintendo Switch à partir d’aujourd’hui, soit au format physique, soit au format numérique. Et en parlant au format numérique, un jeu des plus classiques, Fire Emblem: Shadow Dragon et la lame de lumière, est désormais disponible dans l’eShop Nintendo Switch, même si ce ne sera que pour une durée limitée jusqu’au 31 mars 2021, une coutume que le Big N a adoptée ces derniers temps et que la grande majorité des joueurs ne semble pas aimer.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light présente ses “nouvelles fonctionnalités” dans une bande-annonce de lancement

Comme toujours, c’est via l’une des chaînes Youtube du Great N que la bande-annonce de lancement de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light a été partagée, une version améliorée et traduite du premier jeu de la saga, celui qui a jeté les bases d’une grande série de titres qui a aujourd’hui gagné des millions d’adeptes à travers le monde. Ainsi, dans la vidéo d’environ une minute et demie, nous pouvons voir certaines des principales caractéristiques de cette nouvelle version, comme la traduction anglaise (elle n’a pas quitté le Japon à l’époque), la fonction de retour en arrière (certaines très souhaité) ou la possibilité d’accélérer les différents menus (nous ne nierons pas qu’aujourd’hui nous aimons jouer quelque chose plus vite que ce qui se faisait auparavant), entre autres nouvelles fonctions.

De cette façon, pour 5,99 €, nous pouvons télécharger cette version numérique de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light. Et vous, êtes-vous prêt à savoir comment Marth a fini par devenir la légende qu’il est aujourd’hui ou n’êtes-vous pas des fans spéciaux des jeux les plus classiques de la saga?

