Flash disparaît mais beaucoup de ses grands jeux vidéo resteront vivants

Différentes initiatives tentent de préserver tous les jeux créés dans Adobe Flash.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’arrivée de 2021 a laissé un mauvaise nouvelle. Adobe, comme annoncé mi-2020, a cessé de distribuer et de mettre à jour Lecteur Flash, ce qui signifie la disparition de toutes les applications qui en ont fait usage sur le web. Et oui, aussi de nombreux jeux vidéo créés dans le Environnement Flash. Beaucoup d’entre vous ont sûrement joué dans les titres de navigateur qui en ont fait usage.

Des initiatives comme Ruffle et Flashpoint aident à préserver les jeux vidéo créés en FlashEn fait, certains ont donné plus tard le passage au PC ou aux consoles, comme Alien Hominid. Dans un article intéressant d’El País, nous voyons comment il y a des gens dans le monde qui ont décidé garder tout le contenu qui a été créé en Flash, y compris les jeux vidéo. Des initiatives telles que Ruffle (un émulateur de Flash Player) et Flashpoint (où environ 70 000 jeux sont conservés) y contribuent.

«J’ai pensé à tous les jeux qui pourraient disparaître à jamais ou qui avaient déjà disparu à cause de la retraite de Flash. Je me suis réveillé et Je me suis mis au travail“, a déclaré par exemple le fondateur de Flashpoint, Ben Latimore. «Passer à de nouvelles plates-formes est un mal nécessaire au nom du progrès. L’erreur est dans le manque de tentatives de protection des ténèbres ce qui était avant », at-il ajouté.

“Certains puristes insistent sur le fait que juste l’expérience originale c’est authentique, en ce sens qu’écouter un album vinyle est le seul moyen. Mais pour la grande majorité, si ces contenus ne sont pas disponibles confortablement, simplement ils ne pourront pas en profiter“, indiqué Mike Gallois, responsable de Ruffle.

Sans aucun doute, la disparition de Flash c’est un problème, mais grâce à de telles actions, de nombreuses créations en Flash peuvent être conservées. Il y a quelque temps, nous vous avons également apporté un autre service qui cherche le préservation du jeu, bien que cette fois-ci des classiques, donnant aux joueurs la possibilité de les jouer dans le cloud.

