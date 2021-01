Un nouveau simulateur arrive sur la console Joy-Con, en particulier un en monde ouvert, d’explorer et de mener des missions dans nos airs, où nous pouvons vivre notre premier fantasme, celui de devenir un super-héros et prendre le ciel à toute vitesse sauvant toutes les personnes en danger et devenant une figure des plus admirées et aimées, bien que comme un chat puissant dans un costume qui doit débarrasser la terre de la menace des licornes diaboliques de l’espace, qui a également son mérite. Il s’agit de Flying Hero X, le travail qui a résulté de la collaboration entre les studios indépendants Red Android et EpiXR Games UG, et qui sera disponible dans l’eShop Nintendo Switch à partir du prochain 4 février; ci-dessous vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de présentation:

Bande-annonce Flying Hero X (Nintendo Switch eShop)

Des licornes maléfiques ont conquis Meow York City!

Il est temps de libérer votre véritable capacité de héros et de vous venger!

Sauvez tout le minou mignon dans cette ville prospère sur une belle île

Et améliorez votre équipement pour voler plus vite que n’importe quel autre héros! Et enfin … montrez à ces licornes de quoi vous êtes fait! FLYING HERO X offre un monde ouvert explorable de style GTA avec de nombreuses missions et

des dizaines d’oeufs de Pâques et des zones cachées à découvrir (dont un niveau vache). Ressentez la vitesse de voler comme un super-héros avec deux puissants propulseurs entre vos mains

Trouvez, déverrouillez et améliorez tous les propulseurs; chacun d’eux propose un gameplay différent.

Profitez d’une histoire amusante sur un chaton mignon et des licornes sur leur rivalité pour être le roi de l’internet.

Explorez une ville prospère sur une belle île.

Vivez la sensation de voler rapidement dans une ville dense. FLYING HERO X – L’aventure ringard que vous recherchiez!

