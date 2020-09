Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games continue de proposer des jeux PC via sa plate-forme. Cette semaine, c’était au tour d’une sélection de jeux intéressants, parmi lesquels se démarque le titre sportif Football Manager 2020. Ce jeu a été très bien accueilli sur Epic Games Store et a même dépassé le niveau de popularité qu’il avait eu à des périodes similaires sur Steam.

Football Manager 2020 est devenu gratuit sur Epic Games Store le jeudi 17 septembre et est actuellement disponible. Le jeu a été très bien accueilli sur la plate-forme, puisqu’en 24 heures, il a réussi à obtenir 500000 joueurs, dont 120000 jouaient simultanément dans une période de cette journée, selon les informations de Miles Jacobson, directeur du développeur Sports Interactive et directeur de la franchise.

Ce qui est intéressant, c’est que le développeur a révélé que ces chiffres étaient meilleurs par rapport à Steam. De toute évidence, la comparaison serait injuste étant donné que Football Manager 2020 est disponible gratuitement sur Epic Games Store, mais la vérité est que le titre est également gratuit sur Steam.

Football Manager 2020 a suscité un grand intérêt pour Epic Games Store

Selon Jacobson, Football Manager 2020 obtiendrait en seulement 36 heures le nombre de personnes qui ont essayé le jeu sur Steam sur une période de 2 semaines, en tenant compte des chiffres, ce qui témoigne de la grande visibilité des jeux gratuits. Epic Games Store. De plus, le développeur a indiqué que 20% des joueurs le premier jour continuaient à jouer le titre le second.

Il est important de préciser que Jacobson fait référence au nombre de personnes qui ont réclamé l’offre, qui était largement plus élevé sur Epic Games Store que sur Steam. Cependant, cela indique que sur Steam, bien que moins aient réclamé l’offre, plus de joueurs ont réclamé et téléchargé la période gratuite de 14 jours sur Steam.

Compte tenu des chiffres, nous aurons plus de gens essayer le jeu sur @EpicGames en 36 heures qu’avec notre quinzaine gratuite de Steam sur 2 semaines!

5 fois plus de personnes ont utilisé l’offre en 1 jour par rapport à la quinzaine gratuite …

Merci à tous chez Epic pour l’opportunité 😍 – Miles Jacobson (@milesSI) 18 septembre 2020

Sports Interactive et SEGA sont satisfaits de l’opportunité d’Epic Games Store

Grâce à cet accueil, le développeur a mentionné qu ‘ »il était content des résultats de la quinzaine gratuite » sur Steam, mais qu’ « il est plus content des résultats de la semaine gratuite sur Epic ». De même, Jacobson dit que Sports Interactive et SEGA sont également «heureux» et «surpris» par la réponse positive.

La bonne réception du jeu sur la plateforme Epic Games pourrait faire penser que la nouvelle édition du titre pourrait être exclusive à ce magasin, mais le développeur a confirmé que Football Manager 21 n’aura pas d’exclusivité temporaire avec Epic Games Store, mais fera ses débuts simultanément sur Steam.

2) Vous ne connaissez pas cette information. Disparu. Pourtant, vous en discutez toujours. 🤷‍♂️🤷‍♂️ Vous avez manifestement une position fausse, bien ancrée, que vous êtes invités à conserver.

Tous ceux à qui j’ai parlé chez SI & SEGA sont ravis de ces résultats et surpris par leur nature positive. – Miles Jacobson (@milesSI) 19 septembre 2020

Que pensez-vous de ces résultats? Avez-vous déjà téléchargé ce titre sportif? Dites le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous dire qu’après avoir été disponibles gratuitement, les jeux offerts par Epic Games Store ont tendance à bénéficier de meilleures ventes une fois qu’ils reviennent à leur prix normal dans le magasin, il est donc très probable que Football Manager 2020 améliorera également ses performances. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à l’Epic Games Store et ses offres en visitant cette page.

