Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour diverses raisons, ces dernières années, les simulateurs de football sont devenus un devoir et les critiques grandissent face à ce que l’on considère comme la stagnation de leurs propositions. Peut-être que l’avenir de ceux qui recherchent le réalisme et la simulation absolue n’est pas là, mais dans la stratégie de Football Manager, un jeu qui ajoute de nouveaux adeptes chaque année et dont la récente édition a déjà marqué l’histoire de la franchise.

A travers une publication sur son compte Twitter, Miles Jacobson, directeur de Football Manager, a révélé que l’édition la plus récente, Football Manager 2021, a fait les meilleurs débuts de l’histoire de la franchise car après son lancement en novembre dernier, elle a atteint un million d’exemplaires vendus avant la fin de 2020. Selon le développeur, la plupart de ces exemplaires ont été acquis pendant la période des fêtes des fêtes de Noël, il pense donc que c’était un excellent compagnon pour cette période de solitude forcée par le pandémie.

À un moment donné hier, # FM21 est devenu notre série de jeux la plus rapide à atteindre 1 million d’exemplaires activés.

Je suppose que vous en avez pour votre argent, car plus de 900 000 d’entre vous y ont joué la semaine dernière!

J’espère que vous trouvez un peu de réconfort et de compagnie dans le monde du jeu dans lequel vous vous échappez.

X – Miles Jacobson (@milesSI) 3 janvier 2021

Football Manager est une référence pour le football professionnel

Si vous vous êtes demandé jusqu’où va le réalisme et la simulation de Football Manager en termes de mise à jour des informations, laissez-nous vous dire que le jeu est utilisé par des coachs professionnels et est même une référence pour la Premier League anglaise car il a été consulté pour le recrutement de joueurs. De même, la qualité et le prestige de Football Manager sont tels que l’année dernière, il a été rendu public que certains agents avaient tenté de corrompre des développeurs pour améliorer les statistiques de leurs joueurs.

Football Manager 2021 est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, iOS et Android.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source