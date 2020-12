Le jeu était déjà annoncé mais c’est maintenant qu’il a été présenté dans un événement médiatique.

Lors de la dernière édition des Game Awards, nous avons pu voir de nombreuses bandes-annonces de nouveaux jeux qui arriveront bientôt sur nos consoles et nos équipements. L’un de ceux qui ont le plus attiré l’attention pour son style était FIST: Forgé dans Shadow Torch. Bien que la vérité soit que ce n’est pas une nouveauté, puisqu’il a été présenté l’année dernière lors de l’événement Projet PlayStation China Hero.

Il a été présenté l’année dernière et il est maintenant de retour avec une nouvelle bande-annonceMaintenant, TiGames il voulait être présent à un événement plus médiatique et se montrer au monde entier pour proposer sa proposition particulière. L’intrigue se concentrera sur un groupe d’êtres animaux anthropomorphes qui devront d’abord combattre des formes de vie électroniques, sous la forme de machines sauvages. Le jeu est créé avec le Unreal Engine 4, capturant un style 2D dans un monde en trois dimensions.

Dans FIST: Forged in Shadow Torch, nous prendrons le contrôle de Rayton, qui sera le personnage principal, et le lapin à la forme presque humaine qui devra affronter, en utilisant ses capacités, une légion d’ennemis électroniques qui ont kidnappé son ami. Le développement sera style metroidvania, avançant au moyen du rouleau latéral et utilisant l’exploration pour obtenir des améliorations et des zones cachées qui nous fournissent des objets puissants.

En plus de la bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes, pour le moment, il n’y a plus d’informations sur la date de sortie d’En FIST: Forged in Shadow Torch, qui arrivera pour PS5, PS4 et PC.

En savoir plus: PS5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');