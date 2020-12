Si l’on parle des jeux qui n’ont cessé de grandir depuis leur première apparition, Fortnite est l’un des noms qui vient à l’esprit presque instantanément. La bataille royale d’Epic Games a réussi à augmenter sa proposition et à attirer une communauté complète de joueurs qui se sont réunis ce soir pour voir son événement de bienvenue pour la nouvelle saison et un grand combat contre Galactus mais, Que pouvons-nous attendre de cette nouvelle arrivée?

Comme vous pouvez vous y attendre, il y a une longue liste de nouvelles incluses, parmi lesquelles la recherche des meilleurs chasseurs dans chaque réalité, qui comprend le grand mandalorien. Ils devront affronter une bataille chaotique qui déterminera l’avenir de l’île. Bien sûr, cette bataille apporte de bonnes nouvelles, notamment l’arrivée de nouveaux endroits tels que les zones de jungle et même les sables mouvants.

Le plus intéressant est que nous devrons aider les personnages de l’île en acceptant leurs contrats et missions pendant que nous demandons des réponses. Mais, Et s’ils ne veulent pas négocier? Ensuite, il sera temps de les défier en duel pour obtenir leurs récompenses. Celles-ci, bien sûr, seront très intéressantes car elles apporteront la possibilité d’obtenir les meilleures armes du lieu, des améliorations pour le personnage et bien plus encore.

Depuis Epic Games, ils prévoient déjà qu’il y aura plus de nouvelles en route, que nous aurons beaucoup plus à rencontrer et même de nouveaux personnages à accueillir. Par conséquent, ce sera le moment idéal pour profiter de Fortnite avec style. Tout cela en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Android avec la bataille royale qui a réussi à fixer des attentes très élevées avec ses changements.