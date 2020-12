Personne ne peut nier le grand succès dans lequel est devenu Fortnite depuis sa création. Le travail d’Epic Games a été l’une des grandes propositions qui a conduit les joueurs à vivre toutes sortes d’expériences depuis sa première saison. jusqu’aux changements actuels où toutes sortes de personnages sont invités à participer. Mais l’entreprise a encore beaucoup plus à l’esprit, comme elle l’a montré avec l’arrivée d’un guide complet pour mettre à jour le mode de jeu sur PC.

Non, nous ne parlons pas de la difficulté, mais de la manière dont les joueurs peuvent voir le titre. Et est-ce que Ce sera à partir de ce 15 décembre lorsque les joueurs peuvent profiter du mode performances PC. De cette manière, les joueurs pourront donner la priorité au FPS et aux performances du jeu par rapport à d’autres valeurs telles que le fait qu’il peut être vu avec une clarté totale, mais l’expérience peut ne pas être entièrement satisfaisante.

Grâce à un article de blog complet, l’entreprise explique aux joueurs comment tirer parti de ces nouvelles options. En fait, ils expliquent comment faire changer chaque valeur afin qu’il soit utile et s’adapte exactement au cas de chaque joueur. Tout cela pour pouvoir profiter des performances du PC et que l’expérience soit, à tout moment, fluide pour chaque joueur.

Toutes ces options sont disponibles dans la version PC de Fortnite, même si nous vous rappelons que vous pouvez profiter de cette bataille royale complète en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 et Android. C’est une proposition intéressante dans laquelle, sans aucun doute, les joueurs trouvent de bons moyens de mettre leurs compétences à l’épreuve et maintenant mieux que jamais grâce à sa nouvelle saison.