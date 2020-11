Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a longtemps confirmé l’arrivée de Fortnite sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S, mais c’est jusqu’à aujourd’hui que la société a détaillé toutes les améliorations que le jeu aura sur les nouvelles consoles.

Battle Royale exploitera la puissance des systèmes pour être plus beaux que jamais et plus performants. La bonne nouvelle est que les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour profiter du titre sur les consoles de nouvelle génération.

Ceci étant donné que la version améliorée de Fortnite sera disponible à partir de la date de lancement de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ensuite, nous expliquons les améliorations et les performances que le jeu aura sur les systèmes de nouvelle génération.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Voici comment Fortnite exploitera la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X | S

Epic Games a expliqué que Fortnite n’était pas seulement adapté aux consoles de nouvelle génération, car il travaillait sur des versions conçues spécifiquement pour chaque système. De cette façon, la Battle Royale tirera pleinement parti des capacités de la PlayStation 5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.

Grâce à cela, les utilisateurs des nouvelles consoles Microsoft pourront profiter du jeu à partir du 10 novembre. Le jeu fonctionnera à 4K et 60 fps sur Xbox Series X, une console où il aura un monde plus dynamique et de meilleurs effets visuels.

Cela se reflétera dans la qualité des explosions, de l’herbe, de la simulation des fluides, de la fumée, des nuages ​​et de la tempête. De leur côté, les possesseurs d’une Xbox Series S pourront jouer en 1080p et 60 fps. La console économique pourra reproduire les optimisations visuelles confirmées pour la Xbox Series X.

Si vous prévoyez de profiter de Battle Royale sur PlayStation 5, sachez que le jeu sera disponible le 12 ou le 19 novembre, selon la date de sortie de la console dans votre région. Le Battle Royale fonctionnera à 4K et 60fps sur la console Sony.

Cette version aura les mêmes optimisations que la Xbox Series X. La PlayStation 5 promet une plus grande immersion, car Fortnite profitera de la technologie haptique du DualSense. De plus, les joueurs pourront sélectionner les modes de jeu depuis l’écran d’accueil.

Toutes les versions du jeu auront des temps de chargement réduits et des matchs en écran partagé à 60 ips. Pour célébrer la nouvelle, Epic Games prépare une surprise pour les fans de Battle Royale, car il offrira le Pico du passé du 4 novembre au 15 janvier 2021.

Prochaine génération, la semaine prochaine! Découvrez les détails des nouvelles versions du jeu: https://t.co/67dfhaHhN4#PlayStation5 💙 💚 #XboxSeriesX – Fortnite (@FortniteGame) 2 novembre 2020

Les joueurs Fortnite peuvent suivre leur progression sur PS5 et Xbox Series X | S

Si vous envisagez de passer à la prochaine génération, mais que votre collection de skins et d’objets Fortnite vous inquiète, nous avons une excellente nouvelle pour vous. Epic Games a confirmé que les utilisateurs de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S pourront récupérer leur progression depuis leurs plates-formes précédentes.

Pour ce faire, les joueurs devront transférer leur profil Xbox de leur Xbox One vers Xbox Series X ou Xbox Series S. Ensuite, ils devront télécharger la version optimisée du jeu et leur progression y sera automatiquement.

Le processus pour PlayStation 5 nécessite uniquement le téléchargement de Fortnite à partir du PlayStation Store et la connexion avec le compte Epic Games ou PlayStation Network où se trouve le contenu à récupérer.

Trouver: Vous pouvez obtenir la peau de Lachlan gratuitement dans ce tournoi Fortnite

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.