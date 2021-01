Le top partagé par Nintendo réserve quelques surprises.

Nous avons déjà laissé derrière nous le terrible 2020, avec le fort désir que 2021 soit en général beaucoup mieux pour tous, mais nous recevons toujours des données de l’année dernière. Nintendo a partagé ce qui a été le 20 jeux vidéo les plus joués Nintendo Switch 2020 activé L’Europe . La réalité est que le sommet a quelques surprises, mais cela démontre également le pénurie de gros lancements l’année dernière.

Nous avons connu cette liste grâce à un poste officiel dans la section de informations de Nintendo Switch. Tout d’abord, il est important de préciser que Nintendo a atteint ce sommet avec les heures de jeu des utilisateurs qui font connaître ces données. “La classification est basée sur la temps de jeu de toutes les consoles Nintendo Switch sur lesquelles Utilisateurs européens depuis le compte Nintendo partager vos informations d’utilisation“, a précisé le Big N dans le communiqué.

Ci-dessous, nous détaillons cette liste, qui, nous insistons, ne provient que d’Europe:

1.- Fortnite

2.- Animal Crossing: Nouveaux horizons

3.- Épée Pokémon

4.- Bouclier Pokémon

5.- Minecraft

6.- Zelda: Souffle de la nature

7.- Mario Kart 8 Deluxe

8.- Super Smash Bros.Ultimate

9.- Super Mario Odyssey

10.- FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

11.- Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe

12.- Super Mario Maker 2

13.- Ligue des fusées

14.- Le manoir de Luigi 3

15.- Pokemon: Allons-y, Pikachu

16.- Pokemon: Allons-y, Evoli

17.- Splatoon 2

18.- Super Mario Party

19.- Asphalt 9: Légendes

20.- Fire Emblem: Trois maisons



Il est intéressant de voir comment Fortnite est le roi des plateforme hybride, même en plus de la sortie la plus puissante de Nintendo cette année, Animal Crossing New Horizons. C’est curieux, non seulement à cause des plus de 26 millions d’exemplaires vendus, mais parce que c’est un titre donné à concentrer de nombreuses heures de jeu. Il est également frappant de voir Asphalt 9 Legends dans le top 20.

Pokémon Sword and Shield suit beaucoup intéressant les joueurs et les DLC les ont maintenus en vie. Minecraft ferme le top cinq, un jeu pour lequel les années ne passent pas et continuez à réussir. Nous verrons quels sont les nouveaux données de vente de Nintendo dans le prochain rapport, mais il est certain que Nintendo Switch a largement dépassé les 68 millions d’unités vendues qu’il a été officiellement jusqu’à présent.

En savoir plus sur: Nintendo, Nintendo Switch, Animal Crossing, Animal Crossing: New Horizons, Fortnite, Pokémon, Pokémon Sword and Shield et Minecraft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');