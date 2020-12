La clôture de la saison 4 du jeu dépasse de loin les chiffres du concert de Travis Scott.

Combien de personnes sont montées dans le bus Fortnite pour voir Galactus? La réponse: beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le 1er décembre a eu lieu l’événement de clôture de Fortnite Season 4, un rendez-vous spécial de la main de Galactus et les personnages Marvel, qui ont attiré des millions et des millions de personnes. Tellement que le jeu a battu le sien enregistrement des utilisateurs simultanés.

Via Twitter, le compte officiel du jeu Jeux épiques note la nouvelle étape franchie par son titre: “Nous l’avons vaincu! Un record de 15,3 millions de joueurs simultanés a uni ses forces lors de notre plus grand événement jamais organisé, pour contrer Galactus à la date du jeu d’aujourd’hui, tout en plus de 3,4 millions applaudis et ils en ont été témoins sur YouTube Gaming et Twitch. “

Un maximum de 15,3 millions utilisateurs simultanés. Pour mettre ce chiffre en contexte, Fortnite a rassemblé plus de personnes en une nuit que la population totale du Portugal, de la Belgique ou de l’Autriche, pour ne citer que quelques exemples. Et cela suppose aussi une augmentation de leur précédent disque: le concert numérique de Travis Scott plus tôt cette année, auquel un peu plus de 12 millions d’utilisateurs. De son côté, sur les 3,4 millions de téléspectateurs, rappelons que plus de 600 000 provenaient de TheGrefg et de son nouveau record sur Twitch.

Au fil des années, il semble que le succès de Fortnite ne remet pas. Si vous ne pouviez pas assister à l’événement en direct, dans cette prochaine news nous vous proposons la bande-annonce et l’actualité de la saison 5 de Fortnite. Une nouvelle saison de contenu, qui s’accompagne d’ajouts aussi notoires que la présence de The Mandalorian, et une fuite en a avancé une autre qui surprend les habitants et les étrangers: Kratos arrivera dans Fortnite en tant que personnage.

En savoir plus: Fortnite, Epic Games, Utilisateurs simultanés, Free to Play et Marvel.

