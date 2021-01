Si nous jetons un coup d’oeil à la grand chemin que Fortnite: Battle Royale a suivi depuis sa création, nous nous rendons compte que nous avons été témoins de toutes sortes de changements. En fait, le travail d’Epic Games n’a cessé d’évoluer, toujours à la recherche de la meilleure expérience pour les joueurs et en veillant à ce que chaque nouveau jeu soit un nouveau défi pour les utilisateurs qui osent tester leurs compétences.

L’un des grands changements qui ont été les plus marqués dans le jeu est précisément sa carte. Cet élément a été en constante évolution, passant d’une extension plus que frappante, vers une toute nouvelle carte. Et il semble que les développeurs ont déjà un autre grand changement entre les mains, comme le partage le dataminer Mang0e qui indique qu’il y aura un changement majeur.

Apparemment, dans l’image partagée, une modification entraînerait une inondation complète de l’intérieur du Colisée pour simuler une sorte de bataille navale. Tout cela pour laisser place à une série de nouveautés jouables qui, pour le moment, n’ont pas été confirmés par les développeurs Fortnite, il faudra donc attendre encore un peu pour voir les grands changements.

En attendant, nous vous rappelons que Fortnite: Battle Royale est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. C’est une proposition prometteuse dans laquelle les joueurs peuvent profiter de toutes sortes de modes de jeu, qu’ils soient temporaires ou présents tout le temps, de différents styles d’armes et, tout simplement, de grandes doses de plaisir.