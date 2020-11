Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a depuis longtemps confirmé l’arrivée de Fortnite sur les consoles de nouvelle génération. C’est plus tôt cette semaine que toutes les optimisations que la Battle Royale aura sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S ont été détaillées.

Le développeur a décidé d’approfondir un peu plus les améliorations que le jeu aura sur la nouvelle console Sony. Grâce à un article sur le blog PlayStation, Epic Games a assuré que Fortnite sera plus immersif que jamais grâce à PlayStation 5 et à sa technologie.

L’étude a non seulement mis en évidence la puissance de la console, mais a également donné plus de détails sur la façon dont le DualSense, le contrôleur PlayStation 5, enrichira l’expérience de jeu du populaire Battle Royale.

Fortnite utilisera toute la technologie de PS5 et DualSense

Epic Games s’est principalement concentré sur la façon dont Battle Royale sera immersive sur PlayStation 5. Le jeu utilisera les déclencheurs adaptatifs du DualSense, afin que les joueurs puissent ressentir différentes sensations en fonction du type d’arme qu’ils utilisent pendant les jeux.

La société a expliqué que Fortnite prendrait en charge 2 types de commentaires pour les déclencheurs. Le premier d’entre eux a été conçu pour les armes qui tirent un projectile chaque fois que la détente est appuyée, comme les fusils d’assaut, les tireurs d’élite et divers types de pistolets.

Les joueurs ressentiront une résistance dans les déclencheurs lorsqu’ils utiliseront ces types d’armes. De plus, il y aura un autre effet destiné aux armes qui obligent les joueurs à maintenir la gâchette pour fonctionner, comme le minigun.

Ce type d’armement utilisera une rétroaction soutenue, de sorte que la résistance sera continue et rappellera la sensation de tirer un arc au feu. D’autre part, Epic a affirmé que Fortnite pour PlayStation 5 n’est pas seulement une version améliorée du jeu pour PlayStation 4.

Les développeurs ont travaillé sur une nouvelle version modifiée pour tirer pleinement parti des capacités du nouveau matériel. L’étude a rappelé que la Battle Royale fonctionnera à 4K et 60 fps, aura des temps de chargement réduits et un monde plus attractif.

«Alors que nous continuons à publier de nouvelles mises à jour du jeu, nous sommes impatients de continuer à utiliser le contrôleur DualSense et d’explorer de nouvelles façons de maximiser le potentiel du matériel de la console. Ce n’est que le début de nos projets pour PS5! », A déclaré Epic Games.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.