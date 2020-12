Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Zero Point, Fortnite Chapter 2 Saison 5, est arrivé avec un thème attrayant de chasseur de primes. Epic Games a ajouté de nouvelles fonctionnalités aux jeux afin que les joueurs puissent devenir des mercenaires et gagner des récompenses.

Ainsi, la Battle Royale a maintenant un système de contrat et une nouvelle monnaie d’échange appelée Bars. La société sait que les joueurs peuvent avoir des doutes à ce sujet, elle a donc détaillé le fonctionnement de chaque add-on.

Que sont et comment fonctionnent les contrats dans Fortnite?

La nouvelle saison est arrivée avec différents personnages que les joueurs pourront trouver sur l’île. Chacun d’entre eux aura des missions spéciales, qui peuvent également être trouvées sur les tableaux tout au long de la carte.

Ces contrats mettront à l’épreuve les compétences des fans de Battle Royale, car les missions consistent à éliminer un autre joueur avant la fin du compte à rebours. La carte montrera un indice du dernier emplacement de l’objectif, donc les jeux seront une chasse constante.

D’autre part, les joueurs qui sont chassés pourront utiliser un tracker pour avoir une idée de la proximité du chasseur de primes. Si les joueurs chassés survivent ou si les mercenaires attrapent leur proie, ils recevront une récompense: des barres.

Les équipes peuvent travailler ensemble pour protéger le joueur chassé, car tout le monde sera récompensé par une grosse récompense s’il survit.

Que sont et quels sont les barres Fortnite?

Pour commencer, il faut dire que les Bars ne sont pas une monnaie de paiement pour le jeu, ils ne sont donc pas équivalents aux V-Bucks. Les barres ne peuvent être obtenues que par le biais d’activités et de défis en jeu, elles ne peuvent donc pas non plus être acquises avec de l’argent réel.

Cela dit, sachez que les bars se trouvent dans toute l’île, à la fois dans les bâtiments, les coffres-forts et les ennemis. Cependant, la meilleure façon de les obtenir est de conclure des contrats. Plus tard, ils peuvent être utilisés pour acquérir des armes, des améliorations et d’autres objets.

Epic Games a également ajouté des personnages offrant de l’équipement aux joueurs. Les vendeurs accepteront les barres en échange d’armes puissantes, elles seront donc essentielles lors des affrontements.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.