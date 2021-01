Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La nouvelle version est récemment arrivée à Fortnite, qui comprenait une quantité importante de contenu, qui soulignait l’inclusion du personnage invité Predator. Eh bien, grâce aux fichiers du jeu, nous vous informons qu’il était très possible que le contenu de Terminator arrive plus tard. Heureusement, ces informations se sont avérées exactes et sont désormais disponibles dans le jeu.

La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite continue de donner de quoi parler grâce aux collaborations qu’Epic Games a organisées avec plusieurs franchises de jeux vidéo et de divertissement culturel populaire. Il y a quelques heures, on prévoyait qu’une “machine impitoyable et protectrice du futur” arriverait bientôt qui s’intégrerait très bien dans les thèmes du voyage dans le temps, des paradoxes et du désastre mondial et le développeur vient de confirmer que le nouvel IP invité est The Terminator.

La tenue de Sarah Connor a 2 versions

La société a partagé que les 2 personnages qui venaient d’arriver dans le jeu étaient le guerrier emblématique de la série Sarah Connor et Terminator, en particulier le modèle T-800. Parallèlement à ce contenu, de nombreux éléments de la série seront également disponibles, tels que le sac à dos rétro T-800 Endoskeleton Arm et le couteau de combat.

Fait intéressant, le robot T-800 comprend un geste et il est également possible d’acheter le sac à dos rétro Skynet Hunter-Killer Uplink, ainsi que le Techgrip Axe.

Pour annoncer cette collaboration, Epic Games a partagé une bande-annonce qui montre un moment emblématique des films Terminator, dans lequel le robot joué par Arnold Schwarzenegger dit au revoir aux protagonistes, mais cette fois, l’agent Jones arrive directement à il est temps de le recruter et de l’emmener à Fortnite.

Nous vous laissons avec une image et avec la bande-annonce du nouveau contenu Terminator pour Fornite, que vous pouvez déjà trouver dans la boutique en jeu. Ci-dessous, vous pouvez vérifier combien de V-Bucks coûtent, ainsi que les packages spéciaux.

Sarah Connor (pioche incluse) – 1800 T-800 V-Bucks – 1500 V-Bucks Tech Grip Axe – 800 V-Bucks Cyberdyne’s Salute – 300 V-Bucks Future War Bundle (comprend 7 articles) – 2800 V-Bucks

Image: Fortnite

Qu’as-tu pensé de ces tenues et accessoires? En achèterez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que d’autres personnages de séries telles que Star Wars, God of War, Halo et The Walking Dead sont déjà disponibles dans le jeu.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

