Fortnite est un jeu vidéo qui compte un grand nombre de téléspectateurs, grâce à l’importance dans la culture populaire qu’il a acquise en près de 3 ans, plusieurs artistes, franchises ou entreprises ont trouvé l’opportunité de collaborer avec lui, soit à travers concerts ou autres événements qui, en plus d’attirer des joueurs, gardent le titre valable. Ainsi, ce jeu a reçu des combattants, des personnages de films, des jeux vidéo, des chanteurs et il semble que The Rock pourrait être en route vers le jeu.

Ce qui a fait penser les fans de cette façon, c’est une apparition intéressante de Dwayne “The Rock” Johnson dans laquelle beaucoup ont identifié une curieuse similitude avec la conception du personnage de Fortnite.

Comme nous vous l’avons dit, il y a quelques jours, Macy n’a pas manqué sa traditionnelle parade de ballons géants qu’elle organise pour célébrer Thanksgiving. Dans cette édition, il était frappant qu’un incroyable ballon La Roca ait fait ses débuts qui capture l’apparence emblématique de l’acteur acclamé dans une photographie de sa jeunesse, dans laquelle il est vu portant un pull à col roulé noir, un collier en argent et un sac banane (sac banane).

Une peau de roche pourrait-elle venir à Fortnite?

Ce qui est frappant, c’est que le gonflable ressemble beaucoup aux personnages de Fortnite, ce qui a donné aux fans de quoi parler. Cependant, le commentaire le plus intéressant a été celui fait par l’utilisateur BD sur Twitter, en raison du fait que Dwayne Johnson lui-même a répondu. Dans le message, BrandonDavisBD demande précisément pourquoi le gonflable La Roca ressemble à Fortnite et l’utilisateur JoshErenberg a répondu qu’il ne leur avait pas donné d’idées. Juste après, La Roca est apparu, disant qu’il était en avance sur lui avec cette idée.

Bien sûr, The Rock ne confirme pas qu’un skin arrivera dans le jeu, mais cela pourrait être considéré comme un indice qu’il a déjà prévu ou du moins l’idée d’aller à la Battle Royale lui a traversé l’esprit. De plus, il ne serait pas déraisonnable pour l’acteur d’apparaître dans le jeu, sachant qu’il est l’une des célébrités les plus reconnues aujourd’hui. Au moment de la rédaction de cette note, il compte plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram.

De même, nous vous informons également que la série biographique Young Rock est en production, qui fera ses débuts en février 2021 via NBC, ce serait donc une excellente idée de promouvoir sa première avec un skin pour le jeu.

Enfin, nous vous rappelons que La Roca n’est pas étrangère au monde des jeux vidéo. Dwayne Johnson a été l’un des premiers partenaires Microsoft à aider à promouvoir la Xbox d’origine et a récemment collaboré pour soutenir une cause caritative avec Microsoft pour commémorer la première de la Xbox Series X | S.

Nous te tiendrons au courant. Ci-dessous, vous pouvez voir le ballon de La Roca en collaboration avec NBC.

Bien devant toi, BD 😉

Grands esprits 🥃 – Dwayne Johnson (@TheRock) 26 novembre 2020

Un jeune ballon @TheRock à la parade de Thanksgiving 😂 pic.twitter.com/IOEMNOupf2 – SportsCenter (@SportsCenter) 26 novembre 2020

Que penses tu de cette idée? Pensez-vous que The Rock pourrait venir à Fortnite sous la forme d’un skin? Dites le nous dans les commentaires.

