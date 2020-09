ESTNN décompose les règles, le format et le système de notation des tournois hebdomadaires de Fortnite Season 4.

La saison de compétition de Fortnite Season 4 approche à grands pas. Nous savons jusqu’à présent que les tournois en solo et en trio occuperont le devant de la scène pendant toute la durée de cette saison sur le thème de Marvel. La diffusion officielle de Fortnite au chapitre 2 – Saison 2 a annoncé que cette saison mettrait en vedette le deuxième trio Fortnite Champion Series (FNCS). Epic Games a récemment fourni à la communauté un calendrier des événements à venir. En outre, les développeurs ont publié le règlement officiel, la cagnotte et le format des tournois hebdomadaires de cette saison. Regardons ce que nous savons jusqu’à présent sur la base des règles officielles du chapitre 2 – Saison 4.

Format de tasse de plateforme Paradox

Les Paradox Platform Cups fonctionneront comme des Solo Cash Cups dans Fortnite Season 4. Chaque tournoi aura lieu chaque semaine, où les joueurs s’affronteront pendant trois heures dans un maximum de dix matchs. L’objectif pour chaque concurrent est de gagner autant de points que possible grâce aux éliminations et au placement. Les Paradox Platform Cups seront divisés en deux tournois différents, un pour PC et un autre pour Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et Mobile. Les concurrents pleins d’espoir devront atteindre la division Contender ou Champion en mode Arena. Les Paradox Platform Cups commenceront le 14 septembre et se termineront le 5 octobre, selon l’onglet tournoi de Fortnite.

Système de notation Paradox Platform Cup

Epic Games conservera le même système de notation de la Solo Cash Cup que la saison dernière. Les points de placement commenceront au top 75 et continueront progressivement jusqu’à la fin du jeu. Les éliminations valent un point et les concurrents ne peuvent pas gagner plus de 20 points d’élimination. Voir le système de notation complet pour la Paradox Platform Cup ci-dessous:

Victory Royale: 14 points

2e: 11 points

3e: 10 points

4e – 5e: 9 points

6e – 10e: 8 points

11e – 15e: 7 points

16e – 20e: 6 points

21 – 25: 5 points

26 – 30: 4 points

31e – 40e: 3 points

41e – 50e: 2 points

51e – 75e: 1 point

Chaque élimination: 1 point, plafonné à 20 points d’élimination par match

Récompense de la Paradox Platform Cup

Comme d’habitude, Epic Games propose d’importantes cagnottes hebdomadaires pour la Paradox Platform Cup. L’Europe est en tête avec 3K $ US pour la première place de chaque tournoi. Consultez la répartition complète de la cagnotte ci-dessous pour chaque compétition européenne hebdomadaire sur PC et console:

Prix ​​de l’événement – Platform Cup – PC – Europe

Prix ​​de rang

1er 3000 $

2e 2500 $

3e 2000 $

4e 1 500 $

5e 1 200 $

6e 900 $

7e 800 $

8e 700 $

9e 600 $

10e 500 $

11e 400 $

12e 350 $

13e 300 $

14e 250 $

15e-20e 200 $

Contender de Castor et format de la Coupe du Champion Chopper

Les Coupes Castor’s Contender et Chopper’s Champion sont les tournois hebdomadaires en trio de la saison 4 de Fortnite. Ces compétitions suivront le même format de trois heures que la Paradox Platform Cup avec un maximum de dix matchs par trio. Les Coupes Castor et Chopper commenceront le 15 septembre et se termineront le 6 octobre, selon l’onglet de compétition Fortnite en jeu.

Système de notation de Castor’s Contender et Chopper’s Champion Cup

Les tournois hebdomadaires en trio présenteront le même système de notation que les Paradox Platform Cups. Cependant, les points de placement sont un peu différents à ajuster pour des équipes de trois joueurs plutôt que pour des joueurs individuels.

Victory Royale: 14 points

2e: 11 points

3e: 9 points

4e: 8 points

5e: 7 points

6e: 6 points

7e – 8e: 5 points

9e – 10e: 4 points

11e – 13e: 3 points

14 – 17: 2 points

18 – 25: 1 point

Chaque élimination: 1 point, plafonné à 20 points d’élimination par match

Récipiendaire de Castor’s Contender et Chopper’s Champion Cup Prize

Epic Games a creusé profondément dans leurs poches pour des tournois en trio cette saison. Les gagnants de la Coupe Champion gagneront 12 000 USD pour la région européenne et chaque joueur gagnera 4 000 USD. Les gagnants de la Contender Cup remportent 3 000 USD ou 1 000 USD par joueur. Les participants aux Contender Cups gagneront également un jeton d’éligibilité de la Ligue des champions s’ils terminent dans les limites du seuil de placement de leur région. Ce jeton donnera à ces équipes la possibilité de participer aux futurs événements de la Coupe des champions. Voir la répartition des prix pour les deux versions de ces événements hebdomadaires en trio ci-dessous:

Prix ​​de l’événement – Champion Cup – Europe

Prix ​​de rang

1er 12 000 $

2e 10 500 $

3e 9 000 $

4e 6 000 $

5e 4500 $

6e 3600 $

7e 2700 $

8e 2 100 $

9e 1500 $

10e 1 200 $

11e-14e 900 $

15e au 30e 600 $

Prix ​​de l’événement – Contender Cup – Europe

Prix ​​de rang

1er jeton d’éligibilité à un événement de 3000 $ et de la Ligue des champions

2e 2700 $ et jeton d’éligibilité aux événements de la Ligue des champions

3e jeton d’éligibilité à l’événement de 2400 $ et de la Ligue des champions

4e 2100 $ et jeton d’éligibilité à l’événement de la Ligue des champions

5e 1 800 $ et jeton d’éligibilité aux événements de la Ligue des champions

6e 1500 $ et jeton d’éligibilité aux événements de la Ligue des champions

7e jeton d’éligibilité à un événement de 1200 $ et de la Ligue des champions

8e 900 $ et jeton d’éligibilité aux événements de la Ligue des champions

9e 750 $ et jeton d’éligibilité aux événements de la Ligue des champions

10e jeton d’éligibilité à un événement de 600 $ et de la Ligue des champions

Format du mercredi sauvage, cagnotte et système de notation

En plus des Coupes Trio et Solo, Epic accueillera également des tournois LTM hebdomadaires avec des cagnottes plus petites. Ces tournois, appelés Mercredis sauvages, auront lieu tous les mercredis avec des modes de jeu vraisemblablement rotatifs. À première vue, le format peut ou non changer chaque semaine. Il semble également que les joueurs qui terminent premiers gagneront 1,8K USD.

L’action pour les tournois hebdomadaires de Fortnite commencera cette semaine. Assurez-vous donc de terminer cette mouture à Champion Division pour concourir pour des prix en argent. Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette: Epic Games