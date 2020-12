Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 5 de Fortnite: Battle Royale a commencé la semaine dernière. Après une longue bataille contre Galactus, les joueurs ont trouvé une nouvelle saison basée sur des mercenaires et des chasseurs de primes. Nous avons l’exemple principal dans le skin mandalorien que vous pouvez obtenir avec le Battle Pass.

Bien que le skin de base que vous obtenez avec l’achat du Battle Pass soit beau, la réalité est qu’il a une version améliorée, qui est composée de différentes pièces. Cela dit, si vous voulez l’obtenir, vous devrez travailler dur, jouer et compléter différents défis et missions.

Pour que vous n’ayez aucun problème à l’obtenir, nous vous expliquons certaines des étapes que vous devrez suivre pour que la peau améliorée de Mandalorian soit la vôtre.

Les défis du mandalorien

Pour obtenir les différentes pièces de l’armure du Mandalorien, vous devrez relever différents défis. La plupart sont des tâches simples qui ne devraient pas causer de maux de tête aux experts de Battle Royale. Bien sûr, gardez à l’esprit que la première chose à faire est d’acheter le Battle Pass de Battle Royale.

Vous avez déjà? Ok, le moment est venu de commencer à jouer et de relever différents défis:

Trouvez l’écusson du rasoir – Vous devez d’abord visiter le navire madalorien qui se trouve sur la carte de la saison 5. Vous le trouverez au sud-est du Colisée qui se trouve dans le désert. À la fin, vous recevrez l’épaulière droite.

Terminer un contrat – Une mission très simple. Pour obtenir le casque, vous devrez remplir efficacement un contrat d’élimination de joueur.

Terminez une mission légendaire – Ce que les instructions indiquent. Les missions légendaires changent chaque semaine.

Gagnez des succès de spécialiste des armes – Pour compléter ce défi, vous devrez causer un certain nombre de dégâts avec 5 classes d’armes différentes (250 avec des fusils d’assaut et des fusils de chasse; 150 avec le reste des armes). Le plus facile à terminer en mode Team Rumble. Vous recevrez l’épaulière gauche.

Récupérez 500 lingots d’or – Pour obtenir les lingots, vous pouvez compléter des missions ou des contrats de chasseur de primes. Vous pouvez également les prendre sur des ennemis éliminés.

Trouvez l’acier de Beskar dans le ventre du requin – Au nord du château de corail, vous trouverez une île. En entrant dans les faces, vous verrez une zone souterraine qui cache une voûte ouverte. À l’intérieur, vous trouverez l’acier.

Vaincre Ruckus – Battez le mini-boss qui se trouve à l’ouest du marais collant. C’est dans le bâtiment Hydro 16.

Trouvez l’acier Beskar là où la Terre touche le ciel – Ouvrez le coffre situé sur la montagne enneigée au sud-est de la carte. C’est sur la plus haute montagne de l’endroit.

Comment obtenir Baby Yoda?

Si vous avez vu The Mandalorian, vous savez très bien que, dans ses aventures à travers la série, ce protagoniste n’est pas seul. En fait, il est accompagné de The Child, une créature que l’Internet a décidé de baptiser comme Baby Yoda. Dans Fortnite, ce personnage apparaît comme un accessoire de style sac à dos que vous pouvez équiper.

Pour y parvenir, vous devrez jouer beaucoup de Fortnite, car il est déverrouillé en atteignant le niveau 100 du Battle Pass. Donc, si vous êtes intéressé, vous n’avez pas d’autre alternative que de consacrer du temps chaque semaine à Epic Games Battle Royale.

Et vous, allez-vous relever ces défis? Selon vous, lequel est le plus compliqué de tous? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement en cliquant ici.