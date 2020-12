Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Chapitre 2 de la saison 5 de Fortnite. Battle Royale a commencé par tout car en plus de présenter du contenu de The Mandalorian, Epic Games réservait une surprise aux joueurs: l’arrivée de Kratos et d’éléments de God of War. À partir d’aujourd’hui, les joueurs de Battle Royale peuvent revêtir la peau du personnage emblématique de la PlayStation et la meilleure partie est qu’il existe également une récompense pour les utilisateurs de la PlayStation 5 nouvellement lancée.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

À travers un article sur le blog officiel PlayStation, Michael House, directeur de la communauté d’Epic Games, a révélé les détails de l’arrivée de Kratos à Fortnite. Battle Royale, qui arrive avec un ensemble de contenu emblématique de GOTY 2018, God of War, y compris Mimir, la tête qui a été d’une grande aide lors de l’aventure de Godslayer à Midgar.

Eh bien, une fois que la manière dont les joueurs peuvent obtenir le skin Kratos a été mentionnée, House a révélé qu’il y avait une surprise pour les utilisateurs de PS5 car il leur suffirait de jouer à Fortnite. Battle Royale sur la nouvelle console Sony, après avoir obtenu le skin et son ensemble, pour recevoir le style Kratos blindé en or.

Donc, si vous voulez donner un style particulier à vos jeux Fortnite. Battle Royale, vous pouvez les faire avec la peau de Kratos et le contenu de God of War qui a atteint le jeu à succès d’Epic Games.

Fortnite est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Switch et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source