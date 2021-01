Récemment, TheGrefg a organisé un spectacle en direct dans lequel il nous a non seulement surpris par la présentation de sa peau, mais a également réalisé établir un nouveau record sur votre chaîne Twitch. Bien sûr, ce direct avait toutes sortes de surprises incluses, mentionnant même la possibilité d’obtenir son skin et non, nous ne parlons pas de se limiter à une option de paiement.

TheGrefg lui-même a confirmé en direct comment nous pourrions obtenir ce skin gratuitement. Une opportunité que, bien sûr, aucun de ses fans ne peut manquer, et encore moins ceux qui veulent continuer. augmenter la variété des peaux. Alors, ensuite, nous vous expliquons comment procéder pour obtenir la peau en ses différents points.

Obtenez la peau du mode créatif

TheGrefg lui-même a mentionné que l’une des options pour se qualifier pour ce skin est, fondamentalement, d’accéder à la carte du mode créatif. Le code 2778-6047-0254 nous présente un test que nous devons passer rapidement. Seuls les 100 joueurs qui parviennent à surmonter ce défi obtiendront le skin gratuitement.

Nouveau tournoi The floor is lava by Grefg

Un nouveau tournoi aura lieu dans le jeu et que aura la modalité du sol est de la lave. Le concours se déroulera du 15 au 16 janvier et ceux qui parviendront à se classer aux plus hautes positions de chaque région se verront remettre le skin. En fait, Epic Games lui-même a partagé la liste, tout en mentionnant que seuls ceux qui participent en mode escouade pourront se qualifier car, si nous le faisons en solo, nous ne pouvons obtenir que le choix et le geste.

Europe: 1º à 800º NA Est: 1º à 500º NA Ouest: 1º à 200º Brésil: 1º à 200º Asie: 1º à 100º Océanie: 1º à 100º Moyen-Orient: 1º à 100º