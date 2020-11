Epic Games a également détaillé que sur Xbox Series S, il passera à 1080p et 60 images par seconde.

Epic Games a détaillé les nouvelles que Fortnite recevra dans le saut générationnel à venir en novembre avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. L’étude a révélé les améliorations que la nouvelle version de celle qui réussit aura bataille royale.

Fortnite passera à 4K et 60 FPS sur PS5 et Xbox Series XDans les deux versions, le Résolution 4K, avec une performance de 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X, donc apparemment il n’y aura aucune différence sur le plan technique entre les deux consoles. Le jeu en écran partagé fonctionnera également aux 60 FPS susmentionnés. Pour sa part, le jeu sur Xbox Series S, il passera à 1080p et 60 images par seconde. Il y a également des améliorations à la texture et à la physique, comme les arbres ou l’herbe réagissant aux explosions, et les temps de chargement seront désormais plus rapides.

La plus grande différence semble être dans l’utilisation de la vibration haptique du PS5 DualSense, qui fera sentir au joueur la différence entre porter un SMG ou un fusil de sniper. Il y aura également des changements dans les effets du tir grâce aux déclencheurs adaptatifs.

Fortnite sera disponible gratuitement dès le premier jour sur les deux consoles pour, selon les responsables, profiter d’une «expérience nouvelle génération». De plus, si vous êtes déjà des joueurs Fortnite, vous pouvez continuez vos progrès sur les systèmes actuels et profitez des avantages techniques qui seront ajoutés au jeu, à la fois dans sa version PS5 et dans Xbox Series X et S.De plus, si vous vous connectez avant le 15 janvier 2021, vous recevrez un pic spécial pour célébrer l’arrivée de la nouvelle génération.

