Plusieurs joueurs professionnels de Fortnite pensent que la scène compétitive de la bataille royale a ses jours comptés. Pour prouver le contraire, Epic Games a récemment annoncé ses projets pour les sports électroniques du jeu tout au long de 2021.

Contrairement à ce que l’on croyait, la société organisera pas mal de tournois avec des prize pools attractifs. Ainsi, la Fortnite Champion Series reviendra en force cette année pour distribuer 20 millions de dollars US parmi les meilleurs joueurs de différentes régions.

Dans le même temps, Epic organisera des compétitions mineures afin que les joueurs puissent gagner des prix en espèces sans avoir besoin de faire partie de la série Fortnite Champion. Il y aura donc des tournois hebdomadaires et des coupes exclusives pour les joueurs sur console.

La série Fortnite Champion reviendra cette année avec des changements majeurs

Pour commencer, Epic a déclaré que la cagnotte de cette année pour la série Fortnite Champion sera de 20 millions de dollars, soit 3 millions de dollars de plus que les prix de 2020. Il continuera à jouer avec un système de score par élimination, mais les joueurs ils pourront désormais concourir dans un seul groupe concurrentiel multiplateforme.

Ainsi, les joueurs de différents systèmes peuvent rivaliser ensemble. Les qualifications hebdomadaires auront un tour supplémentaire pour minimiser le nombre de participants. Les équipes qualifiées en demi-finale ne pourront pas participer aux qualifications suivantes.

D’autres ajustements qui seront bien accueillis sont que la demi-finale et la finale se joueront sur des week-ends différents. Les joueurs les plus remarquables seront invités à des compétitions au milieu et à la fin de l’année.

La série Fortnite Champion commencera officiellement avec le Qualifier 1, qui se déroulera du 4 au 7 février. Au total, il y aura 3 éliminatoires, suivis d’une pause, des demi-finales, de la reprise et de la grande finale.

Il y aura 4 saisons et les événements seront diffusés dans le monde entier. Epic effectuera des ajustements pour la scène compétitive, donc il ajoutera le fusil à levier aux jeux, mais il supprimera le poisson-rift et les grenades à choc.

De même, il éliminera les ascenseurs et les gardes de l’IO, et il sera possible de se déplacer sous le sable en modes compétitifs. Ci-dessous, vous pouvez connaître toutes les dates importantes de la série Fortnite Champion:

Qualificatif 1: du 4 au 7 février

Qualificatif 2: du 11 au 14 février

Qualificatif 3: du 18 au 21 février

Semaine de repos: du 25 au 28 février

Demi-finale: du 5 au 7 mars

Réinitialiser le tour: du 12 au 13 mars

Final: du 12 au 14 mars

Epic offrira des prix en argent dans d’autres compétitions Fortnite

Le développeur souhaite que plus de joueurs aient une chance de gagner des prix en argent. Vous organiserez donc des événements compétitifs plus indépendants de la série Fortnite Champion Series.

Epic continuera avec Solo Saturdays, un événement qui offre à la communauté des opportunités de gagner un prix chaque semaine. Cette compétition aidera les joueurs qui ont l’intention de participer à la Série Champion à compléter leur trio.

Des coupes avec des prix auront également lieu tous les lundis, de cette manière les joueurs peuvent s’entraîner plus régulièrement et en même temps obtenir des récompenses. Enfin, Epic a confirmé qu’elle prépare des concours pour consoles avec des prix exclusifs.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.