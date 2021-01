Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le conflit juridique entre Epic Games et Apple se poursuit, car il est prévu que cette année le procès entre entreprises aura lieu. Les dirigeants de Fortnite ont décidé de prendre les devants et d’élargir la bataille devant les tribunaux britanniques.

Selon un rapport récent, Epic Games a déposé une nouvelle action en justice contre Apple et Google devant la Cour d’appel de la concurrence. La raison? Epic estime que les deux sociétés ont abusé de leur position dominante sur le marché et font partie de pratiques anticoncurrentielles.

Epic cherche à amener les autorités à reconnaître que la suppression de Battle Royale de l’App Store et de Google Play était une décision illégale. Il souhaite également que certaines conditions et politiques de l’entreprise soient soigneusement examinées.

Le conflit entre Epic, Apple et Google se propage

Grâce à un rapport de GamesIndustry, nous savons que les nouvelles plaintes ont été déposées au Royaume-Uni les 8 et 29 décembre, mais c’est jusqu’à présent qu’elles ont été rendues publiques. Le procès vise à ce que Fortnite retourne dans les magasins Apple et Google, et que les deux sociétés permettent d’offrir des paiements directs à Epic via le jeu.

La société de Tim Sweeney souhaite qu’Apple ne puisse pas restreindre le téléchargement de l’Epic Games Store sur l’un de ses appareils à un moment donné. Il cherche également à ce que tous les paiements ne soient pas traités de force via l’App Store.

Concernant les demandes de Google, Epic veut arrêter d’imposer la pré-installation de Google Play sur les appareils Android au Royaume-Uni. Cela nécessite que Google autorise des accords pour la pré-installation de l’Epic Games Store avec divers fabricants.

“Nous pensons que c’est un argument important au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni et dans le monde qui sont touchés par l’utilisation abusive du pouvoir de marché par Apple et Google”, a déclaré Tera Randall, vice-présidente des communications et Politiques épiques.

L’étude a souligné qu’elle ne cherche pas à nuire à Apple ou à Google dans des régions telles que les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Australie, car elle souhaite simplement un accès équitable et une concurrence qui profite aux consommateurs.

Apple s’en prend aux décisions légales d’Epic Games

Comme vous pouvez l’imaginer, la nouvelle demande d’Epic Games n’a pas laissé Apple indifférent. La société en charge de Tim Cook a souligné que l’App Store était un espace pour les développeurs, qui ont pu apporter leurs idées aux utilisateurs à travers des applications qui ont changé le monde.

Pour cette raison, ils s’efforcent toujours de rendre l’environnement du magasin sûr et fiable, ils doivent donc recourir à certaines politiques. Il a également reconnu qu’Epic était l’un des développeurs les plus performants du magasin; cependant, il n’a pas respecté les accords qu’il avait initialement acceptés.

«D’une manière qu’un juge a décrite comme trompeuse et clandestine, Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et l’a fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent également. à tous les développeurs et protéger les clients », a déclaré un représentant Apple.

En conclusion, la société a affirmé que le comportement d’Epic a été imprudent et qu’il “a transformé les clients en pions”. Apple a confirmé qu’il ferait de même devant les tribunaux britanniques pour défendre sa position.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.