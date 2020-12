Petit à petit, Fortnite continue d’ajouter des options qui garantissent aux joueurs d’excellentes propositions en matière de sauter dans l’action de la bataille royale. Avec l’intention que les joueurs profitent toujours de la meilleure expérience possible, l’entreprise continue d’augmenter les possibilités même lorsque la nouvelle saison est lancée. Cette fois, en ajoutant de meilleures versions graphiques et même un nouveau mode de jeu.

Tout d’abord, l’entreprise a confirmé que le titre prend déjà en charge l’option de lecture à 120 ips à la fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S.Bien sûr, il est important que pour bénéficier de l’utilisation de ce type de fréquence d’images, il est non seulement nécessaire que le jeu offre l’option, mais il est vraiment important que les joueurs aient un écran compatible.

Mais en plus de pouvoir bénéficier de l’utilisation de ce type de mode, les joueurs pourront également profiter d’un nouveau mode de jeu. Un mode qui rappelle Parmi nous et cela arrive temporairement. Sous le nom de The Inner Spy, les joueurs devront s’affronter dans des parties jusqu’à 10 personnes dont deux seront choisies comme espions. L’objectif est d’éliminer le reste sans découvrir votre identité.

Ce mode a été créé par la communauté des joueurs, qui apprécie les deux œuvres du début à la fin. C’est donc une proposition incroyable qui garantit que les joueurs Fortnite peuvent donner vie à leurs nouveaux projets à la fois en PC tels que Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 et même les appareils Android.