Fortnite: Battle Royale est devenu un croisement avec des personnages de franchises aussi importantes que Star Wars et Avengers. Il semble que bientôt ce jeu nous donnera un autre invité inattendu, car des informations indiquent que Kratos de God of War rejoindra la Battle Royale of Epic Games.

Ce qui se passe, c’est que récemment, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle un skin Kratos arriverait dans Fortnite: Battle Royale. En effet, certains utilisateurs affirment que la publicité montrant Kratos dans Fortnite: Battle Royale est apparue sur l’interface PlayStation 4.

Vous pouvez voir la peau présumée ci-dessous:

Si vous avez déjà joué à la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite: Battle Royale, vous savez qu’il aura des personnages de différentes franchises. En outre, il a été découvert que le Battle Pass contiendra du contenu qui n’a pas encore été révélé. Les deux choses ont déclenché des théories selon lesquelles cette rumeur pourrait être vraie.

Un teaser officiel de Fortnite semble confirmer Kratos

L’intéressant ne s’arrête pas là. Peu de temps après que le prétendu skin Fortnite: Battle Royale Kratos a commencé à circuler, PlayStation a partagé une vidéo mystérieuse sur ses comptes officiels.

Ceci est un teaser qui nous permet d’écouter un audio qui fait référence aux invités de la saison 5 de Battle Royale. Là, il est mentionné que l’un d’eux sera un sujet plein de fureur et qui a tué des dieux. Une description qui convient très bien à Kratos.

“Rapport de réalité 32. Note à moi-même: ne pas enquêter sur les cibles avant de les emmener sur l’île car sinon je pourrais découvrir quelques choses que je ne veux pas savoir, comme, je ne sais pas … par exemple, que le prochain gars sur la liste il a déjà anéanti divers dieux à mains nues dans un accès de rage effréné », dit le teaser audio.

Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous:

Nous serons en attente et nous vous informerons si l’arrivée de Kratos est confirmée à Fortnite: Battle Royale.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Souhaitez-vous obtenir le skin Kratos? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement en cliquant ici.