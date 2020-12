Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Voulez-vous entrer dans Fortnite: Battle Royale mais vous ne pouvez tout simplement pas? Rassurez-vous: votre compte n’a pas été banni et rien de mal n’est arrivé avec votre connexion Internet. Ce qui se passe, c’est qu’il y a des problèmes de connexion aux serveurs Epic Games.

Via Twitter, les comptes d’assistance Fortnite et Epic Games Store ont confirmé que leurs serveurs rencontraient des problèmes. Pour l’instant, les services affectés sont ceux liés à la connexion à Fortnite et à l’Epic Games Store.

Selon le site d’assistance, le reste de leurs systèmes fonctionne correctement. De cette façon, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver des correspondances par matchmaking ou entrer dans le magasin Fortnite. De leur côté, Rocket League et Battle Breakers fonctionnent normalement.

Nous surveillons actuellement les problèmes signalés dans les connexions. Nous mettrons à jour tout le monde lorsque le problème sera entièrement résolu. pic.twitter.com/CIYoeWDYdG – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 21 décembre 2020

Il est important de noter qu’Epic Games enquête déjà sur cette situation. Ainsi, une solution devrait être trouvée prochainement.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire en cliquant ici.